Griff in die soziokulturelle Mottenkiste

Kommentar zum Kulturverständnis der SPD Erlangen - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Im Kulturausschuss hat die SPD ihr Konzept "Kultur in Erlangen - Kultur für Alle" vorgestellt. Dieses soll nun als Leitmotiv von den städtischen Ämtern der Bereiche Kultur, Bildung und Soziokultur übernommen werden.

Die SPD hat Großes vor mit Erlangens Kultur. Von "ganz, ganz besonderer Bedeutung" sei deshalb der Antrag "Kultur in Erlangen — Kultur für alle", den Barbara Pfister für ihre Fraktion im Kultur- und Freizeitausschuss vorgestellt hat. Lange habe man in der Partei an den Formulierungen gearbeitet. Und ist dann lediglich wieder — um es lapidar auszudrücken — bei Denkmustern der 70er Jahre gelandet. "Das sozialdemokratisch geprägte Konzept der ,Kultur für Alle‘ hat Jahrzehnte nach seinem Entstehen nichts von seiner Aktualität verloren und kann als Leitprinzip zur Bewältigung heutiger gesellschaftlicher Herausforderungen dienen", heißt es da im Papier, das ganz im Geiste Hilmar Hoffmanns verfasst ist. Da hat bei diesem Antrag eigentlich nur noch gefehlt, dass die Tür des Ratssaals aufgeht und Hermann Glaser mit Ideen für ein selbstverwaltetes Kulturzentrum im zukünftigen Kultur- und Bildungscampus (KuBiC) Frankenhof vorbeischaut.

Natürlich: Was die SPD fordert, sind alles ehrenwerte Grundsätze. Es geht um den schrittweisen Abbbau "sichtbarer und unsichtbarer Barrieren" und es geht um die "Beteiligung Aller". Denn: "Soziale Situation, Bildungsniveau, Migrationshintergrund oder Behinderung und Alter wirken sich nach wie vor auf den Zugang zu Kulturangeboten aus."

Beim "Problem bei der sozialen Inklusion" flammte dann wieder das eigentlich längst eingemottete Soziokultur-Gedankengut auf. Motto: Das teure Kulturangebot erreicht nicht alle Schichten. Da ist es zum Kampfbegriff der angeblichen "Hochkultur" nicht mehr weit. Also lautet die Forderung der SPD an die Verwaltung und die städtischen Kulturinstitutionen: "In den Arbeitsprogrammen der Ämter aus den Bereichen Kultur, Bildung und Soziokultur werden ab dem Jahr 2017 jährlich Schwerpunkte zur Umsetzung des Konzepts ,Kultur für Alle‘ verankert und die dafür erforderlichen Ressourcen benannt." De facto heißt das also: Das SPD-Kulturverständnis soll zum Kulturverständnis der Stadt erhoben werden.

Die CSU schwieg dazu. Man habe den Antrag zur Kenntnis genommen und wolle erst einmal abwarten, welche Reaktionen aus der Verwaltung und aus den Institutionen in den Stadtrat getragen werden.

Das werden schon bald die "Ressourcen" sein. Also Stellen und Finanzmittel, die für die Umsetzung einer Intensivierung von Inklusion, Integration und zum Abbau "Barrieren" notwendig sind.

Natürlich gilt: All diese Bemühungen sind lobenswert. Doch sollten die Genossen auch einmal berücksichtigen, was hier in den vergangenen Jahren von den Ämtern im Kulturbereich (wir reden hier nicht von klassischen Bildungseinrichtungen!) geleistet worden ist. Das Kulturamt hat bereits einige Beispiele aufgelistet: Gebärdendolmetscher bei den Festivals (übrigens: der Lesemarathon im Schlossgarten ist kostenlos und steht allen Bürgern offen), über Veranstaltungen in den Stadtteilen und Angebote für Kinder in sozialen Brennpunkten.

Selbstverständlich hat auch das Theater jede Menge Projekte zu bieten, in denen der Fokus auf Integration und Inklusion liegt. Ebenfalls das Stadtmuseum. Vorbildlich gar das Kunstpalais. Dort gibt es Führungen in den unterschiedlichsten Sprachen oder gar Ausstellungsführungen für Familien mit Kleinkindern.

Die Ausweitung dieser Aktivitäten wird hier aber bereits seit Jahren vorangetrieben, ohne dass die "Ressourcen" wachsen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass die Hauptaufgabe der Menschen in diesen Einrichtungen immer noch die "Kultur-Produktion" ist. Mit allen künstlerischen Freiheiten, die dazu gehören! Ohne poetische Dramen, ohne provokante Ausstellungen und ohne intellektuelle Herausforderungen bei Festivals würde es auch nichts geben, was es wert wäre zu vermitteln.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die SPD mit ihrem Papier nur fromme Wünsche und Partei-Ideologie in den Umlauf bringt — oder ob die dafür zusätzlich notwendigen Mittel im Haushalt erkämpft werden.

S. MÖSSLER-RADEMACHER