Grippe-Impfbereitschaft hat in Erlangen zugenommen

Erlanger Ärztefunktionär Markus Beier sieht höhere Sensibilität bei Patienten und Medizinern für das Thema - vor 30 Minuten

ERLANGEN - Der Grippeimpfstoff wird auch in Erlangen knapp. Der Ärztefunktionär Markus Beier sieht darin auch eine positive Entwicklung: Mehr Menschen als in den Jahren zuvor lassen sich pieksen.

Vor allem chronisch Kranke und Ältere sollten sich gegen die Influenza impfen lassen. © Martin Schutt/dpa



Sein letztes Serum hat Markus Beier bereits vergeben: an einen Patienten, der eine Grippeimpfung weit nötiger hat als er, sagt der Vorsitzende des Erlanger Hausärztevereins und stellvertretende Landesvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes. Nun gibt es, wie auch bei anderen niedergelassenen Allgemeinmedizinern in Erlangen, in der Gemeinschaftspraxis des Ärztefunktionärs in Bruck (vorerst) keinen Impfstoff mehr. "Es ist im Moment schwierig, an neuen Impfstoff zu kommen", berichtet Beier.

Wer zu einer Gruppe mit besonderem (Ansteckungs)Risiko gehört, also chronisch krank oder über 60 Jahre alt ist sowie viel Kontakt mit Menschen hat, sollte bei verschiedenen Praxen immer wieder nachfragen: "Wenn eine Praxis im Einzelfall noch Impfstoff hat, bekommen ihn dann vorzügig diese Patienten". "Normalsterbliche", wie der Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin erläutert, gehen dann zunächst leer aus. Das sei für Jüngere und Gesunde aber kein Grund zur Panik, beruhigt Beier. Schließlich gebe es derzeit zwar etliche Erkältungserkrankungen, aber bisher noch keine Grippewelle (siehe auch Kasten unten); auch eine Wartezeit bis zu einer möglichen neuen Impfstofflieferung plus die Dauer von bis zu zwei Wochen, in denen sich der Schutz aufbaut, sind nicht besorgniserregend, so der Experte. In den vergangenen Jahren hätten die Grippefälle meist (erst) im Januar stark zugenommen. "Da ist dann genug Zeit, alle Vorbereitungen zu treffen, die man treffen kann." Dazu gehört für Beier die Grippeimpfung — und zwar, wenn möglich, für wirklich jeden.

Wann es wieder Serum für alle gibt, kann der Arzt noch nicht sagen. Als Mitglied der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) wartet der Erlanger Arzt noch auf weitere Informationen. Auch der Hausärzteverband befasst sich am Samstag mit dem Engpass.

Doch woher kommen diesmal die Schwierigkeiten? Im vergangenen Jahr gab es Debatten um Drei- und Vierfach-Impfschutz, heuer wird das Serum schon vor der Grippesaison knapp (wie im EN-Hauptteil berichtet).

Debatte über Serum

Eigentlich, sagt Beier, ist das ein gutes Zeichen, denn in den vergangenen Wochen sind mehr Patienten zum Impfen gegangen als in den Vergleichszeiträumen zuvor. "Nach den Diskussionen 2017 sind die Patienten für das Thema sensibler und Ärzte klären noch mehr über die Grippe auf." Die Tatsache, dass diesmal ausschließlich der Vierfachimpfschutz benutzt wird, habe ebenfalls viele zum Impfen bewogen. "Das ist ein Gemengengelage aus vielen", so Beier.

An Spekulationen über Kosten bei Produktion und Verkauf will er sich aber nicht beteiligen.

Nur eines sagt Beier dann doch: "Es ist schon verwunderlich, dass es in einem hochtechnologisierten Land wie Deutschland in dem Bereich immer wieder zu Engpässen kommt."

SHARON CHAFFIN