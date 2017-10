Großalarm in Erlangen nach Schmorbrand auf Hotelhof

Viele Menschen hätten betroffen sein können - Feuerwehr gibt Entwarnung - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Schmorbrand auf dem Hof eines Hotels an der Bayreuther Straße in Erlangen hat am Morgen des Reformationstages Großalarm ausgelöst. Die Feuerwehr konnte dann aber schnell Entwarnung geben.

Ein Schmorbrand auf dem Hof eines Hotels an der Bayreuther Straße hat für große Aufregung gesorgt. Letztendlich war alles aber nur halb so schlimm. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Kurz nach acht Uhr wurde der Integrierten Leitstelle über Notruf eine Rauchentwicklung auf dem Hotelhof gemeldet. Da viele Menschen hätten betroffen sein können, wurden zunächst etliche Rettungskräfte und weitere Feuerwehren alarmiert. Nachdem der Löschzug der Ständigen Wache innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort war, konnte Einsatzleiter Markus Stirnweiß dann aber schnell Entwarnung geben, so dass die anderen alarmierten Kräfte nicht mehr anfahren mussten.

Ein langes, zu einem Ring aufgerolltes Kabel war nur heiß geworden und hatte das Schmoren angefangen. Das hatte zu einer erhebliche Rauchentwicklung geführt. Personen waren jedoch nicht gefährdet. Das aufgerollte Kabel war Teil eines Heizsystems im Bordstein in der Hotelanfahrt, das vermutlich ein Einfrieren der Abflussrinne verhindern sollte.

Offenbar hatte sich die Heizung erstmals wegen der niedrigen Temperaturen eingeschaltet. Da das Kabel zu einem Ring eng zusammengerollt war, entstand ein Wärmestau, der die Isolierung schmoren ließ. Die Spezialisten der Feuerwehr schnitten das unter Spannung stehende Kabel kurzerhand durch und isolierten die Enden ab. Damit war die Gefahr gebannt.

