Am Freitagmorgen wurde der Feuerwehr in Dechsendorf eine Gasexplosion gemeldet, woraufhin ein Großaufgebot an Rettern alarmiert wurde. Grund für die Verpuffung war laut Polizei offenbar ein Gasbrenner, der nicht ordnungsgemäß benutzt worden war. Kurze Zeit später konnte bereits Entwarnung gegeben werden. © Klaus-Dieter Schreiter