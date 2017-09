Große Artistik zu Gast in Erlangen

Circus Paul Busch auf dem Festplatz an der Hartmannstraße — Kamele und Pferde zeigen Kunststücke - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Großcircus Paul Busch gastiert auf dem Festplatz an der Hartmannstraße. Er will die Besucher durch außergewöhnliche Artistik begeistern.

Pferde machen Männchen im Circus Paul Busch. © Foto: Circus Busch



Der Circus ist von Freitag, 15. September, bis Montag, 25. September, zu Gast in der Stadt. Die Vorstellungen finden montags bis samstags jeweils um 16 und 19.30 Uhr, sonntags um 11 und um 15 Uhr statt. Am 19. September findet keine Vorstellung statt, am 25. September nur um 15 Uhr.

Der Circus steht unter der Leitung von Henry Frank. Die Besucher können spektakuläre Artistik miterleben: Zwei Artisten turnen im Todesrad, die "Flying Angels" zeigen eine Partner-Artistik am Seil und Martino Scholl führt eine Stuhlbalance auf, für die er schon mehrere Auszeichnungen erhielt. Dazu kommen Kamele, Pferde und Clowns. Es spielt ein Live-Orchester unter dem Dirigat des 19-jährigen Orchesterchefs Emilio Frank.

Montags und mittwochs zahlen Erwachsene nur den Kinderpreis, sonntags in der Frühvorstellung haben Mütter freien Eintritt.

Zwww.circus-paul-busch.de

