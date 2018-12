45 Jahre Abenteuerspielplatz - hieß es am zweiten Adventssonntag in Bruck und das musste mit einer ordentlichen Jubiläums-Sause gefeiert werden. So durften die Besucher ihr Geschick im Plätzchenbacken, Kerzengießen und weihnachtlichem Basteln unter Beweis stellen. Den krönenden Abschluss bot Markus Just mit seiner spektakulären Feuershow. © Torsten Hanspach