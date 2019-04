Große Party in Erlangen am stillen Feiertag

Am Karfreitag findet im E-Werk "Heidenspaß statt Höllenqual" statt. - vor 43 Minuten

Am Karfreitag, 19. April, findet im E-Werk von 19 bis 2 Uhr (Einlass 18 Uhr) wieder die Veranstaltung "Heidenspaß statt Höllenqual" statt. Verantwortlich dafür ist wie im vergangenen Jahr der "Bund für Geistesfreiheit" (BfG).

Veranstalter von "Heidenspaß statt Höllenqual" ist der "Bund für Geistesfreiheit" (BfG). Dessen Mitglieder berufen sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017, wonach am "stillen" Karfreitag getanzt werden darf. Die Genehmigung für das Vergnügen erteilte die Stadt Erlangen.

Am Karfreitag wird es eine Lesung von Piero Masztalerz (Cartoons) in der Kellerbühne und Konzerte mit "Hildegard von Binge Drinking", "Skatholiken" und "Hobbygärtner" sowie eine Aftershowparty in der Clubbühne des E-Werks geben.

"Restriktiver Kurs"

300 Besucher hat die Stadt der Veranstaltung zugebilligt. Frank Riegler, Vorsitzender des BfG Erlangen: "Wie schon 2018 bleibt die Stadt Erlangen wieder, im Gegensatz zu Regensburg und München, wo sich die Auflagen in einem sinnvollen Rahmen bewegen, bei ihrem restriktiven Kurs."

Im vergangenen Jahr seien die Auflagen eingehalten worden "und es kam während der Veranstaltung zu keinerlei Problemen", so Riegler. , konnten die Gläubigen gänzlich ungestört ihrem Glauben nachgehen. "Somit konnten alle Menschen den Feiertag im Rahmen ihrer Gesinnung zelebrieren", sagt Riegler.

emr