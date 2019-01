Große Tattoo-Messe im Redoutensaal in Erlangen

ERLANGEN - Am Samstag, 26. Januar, und Sonntag, 27. Januar, findet in Erlangen, im Redoutensaal, am Theaterplatz 1, die alljährliche Tattoo-Messe statt.

Im Redoutensaal gibt es wieder die neusten Trends beim Tatowieren zu sehen. Die Messe findet das ganze Wochenende statt und es gibt dort viel zu entdecken. © Berny Meyer



Rosen, Schmetterlinge, Totenköpfe, Löwen und chinesische Schriftzeichen. All das gibt es im Redoutensaal zu sehen. Dort ist nämlich zum siebten Mal die Tattoo-Messe zu Gast. Mit rund 60 nationalen und internationalen Ständen, einem Tattoo-Contest, einer Freakshow und vielem mehr, bietet die Veranstaltung ein volles Programm.

Bilderstrecke zum Thema Stechender Schmerz auf der Tattoo-Messe in Erlangen Schmerzhafter Körperschmuck im Erlanger Redoutensaal: Die besten Tattoo-Künstler aus Deutschland, Ungarn, Russland und Spanien zeigen ihr Können. Ausgefallene Motive verschönern Arme, Beine und auch die Gesichter der Tattoo-Fans.



Organisator der Messe ist das Tattoo-Studio "Tattoo5er" aus Gunzenhausen. Sie sind außerdem in Ingolstadt, Aalen, Ulm und Würzburg unterwegs. "Der Andrang ist jedes Jahr sehr groß", erzählt Anja Fünfstück vom "Tattoo5er". Auch dieses Jahr werden wieder 2000 bis 3000 Besucher erwartet.

Ein Tagesticket gibt es für zwölf Euro, ein Wochenendticket für 20 Euro. Die Veranstaltung geht am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Alterseinschränkungen gibt es keine.

