Große Wiese in Erlangen stand in Flammen

Glasscherbe in der Hitze löste den Brand aus, Personen wurden nicht verletzt - vor 5 Minuten

ERLANGEN - Da staunte eine Anwohnerin nicht schlecht: In der Schallershofer Straße in Erlangen stand eine große Wiese in Flammen.

Polizei und Feuerwehr erreichten am Dienstag gegen 12.30 Uhr den Einsatzort. Auf der etwa 1000 Quadratmeter großen Wiese brannte es lichterloh. Das Feuer konnten die Rettungskräfte relativ zügig löschen. Die Polizei geht derzeit nicht von Fremdverschulden aus.

Als Brandursache kommt nach derzeitigen Ermittlungsstand eine Glasscherbe in Betracht, die Beamten auf der Wiese fanden. Durch das in dem Glassplitter gebündelte Sonnenlicht gerieten vermutlich zunächst getrocknete Blätter in Brand. Das Feuer überzog im Anschluss aufgrund der Trockenheit die gesamte Wiese. Verletzt wurde niemand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en