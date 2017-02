Großeinsatz in der Erlanger Lammersstraße

Die Helfer rückten mit schwerem Atemschutz an dem Gebäude an - vor 28 Minuten

ERLANGEN - Einsatz in der Erlanger Lammersstraße: Nach einem Gasaustritt in einem Haus entdeckten die Rettungskräfte eine tote Person.

Zu einem Gasaustritt sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Lammersstraße gerufen worden. Zahlreiche Helfer versammelten sich — wie unser Bild zeigt — vor dem Gebäude. © Klaus-Dieter Schreiter



Zu einem Gasaustritt sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Lammersstraße gerufen worden. Zahlreiche Helfer versammelten sich — wie unser Bild zeigt — vor dem Gebäude. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Dienstagmorgen kurz vor acht Uhr zu einem Gasaustritt gerufen. Eine Person ist dort offenbar an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Mit schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehrmänner in das Haus ein, konnten der Person aber nicht mehr helfen.

Kohlenmonoxid kann man weder sehen, noch riechen noch schmecken, es wirkt absolut tödlich.

Es wurde mit einem Hochleistungslüfter aus dem Haus geblasen.

Die Rettungskräfte waren an diesem Vormittag mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Den Einsatz bekamen mitten im morgendlichen Berufsverkehr viele Menschen mit.

kds