Großeinsatz nach Gasaustritt in Spardorf

Polizei ließ drei Häuser evakuieren - Spezialtrupp rückte an - vor 1 Stunde

SPARDORF - Schon wieder ist auf der Straßenbaustelle an der Ziegelei in Spardorf eine Gasleitung beschädigt worden. Dieses Mal hat ein Lkw-Fahrer ein Ventil übersehen und es abgefahren, so dass es zu einem starken Gasaustritt kam.

Bilderstrecke zum Thema Lkw fährt Gasventil ab: Häuser in Spardorf evakuiert



Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Großeinsatz: Am Montagabend kurz vor 17 Uhr passierte das Malheur: Ein Lkw-Fahrer hat in der Straßenbaustelle Spardorfer Straße an der ehemaligen Ziegelei ein aus dem Boden ragendes Ventil der Gasleitung für die Versorgung von Buckenhof übersehen und umgefahren. Dadurch barst die Leitung und es strömte Gas aus.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert, die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Ein Spezialtrupp des Energieversorgers konnte das Loch nach einiger Zeit abdichten, musste die Schadstalle jedoch erst freigraben. Da der Gasaustritt aber erheblich war, wurden von der Polizei drei Häuser in der Nähe evakuiert. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Buckenhof, Spardorf, und Uttenreuth.

Ein Rüstwagen von der Ständigen Wache in Erlangen half anfangs ebenfalls mit aus. Wolfgang Peehs von der Freiwilligen Feuerwehr Bubenreuth war als Fachberater für Gasunfälle im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Malheur glücklicherweise niemand. Es ist der zweite Gasunfall auf der Baustelle innerhalb von nur zwölf Tagen. Ende Mai hatte ein Bagger eine Leitung mit seiner Schaufel beschädigt.

