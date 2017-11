Auch die 22. Auflage des traditionelle Eltersdorfer Queckenmarkts war mit rund 8000 Besuchern ein Riesenerfolg. An den 35 Ständen wurden überwiegend handwerkliche Erzeugnisse wie Keramik-Engelchen, warme Stricksachen oder hausgemachte Marmeladen angeboten. Der Reinerlös des ersten Erlanger Weihnachtsmarkts kommt in diesem Jahr der Diakonie Jugendwerkstatt Eltersdorf und dem Jugendhaus in der Egidienkirche zugute. © Klaus-Dieter Schreiter