Großer Besucherandrang auf Tattoo-Messe in Erlangen

Wir haben die Samstagsbilder von der zweitägigen Veranstaltung - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Tätowierungen sind "in", jeder vierte Deutsche trägt Umfragen zufolge inzwischen eines. Dass dieser Trend auch in Erlangen anhält, zeigte sich bei den vielen Besuchern der Tattoo-Messe im Redoutensaal am Wochenende. Rund 60 nationale und internationale Aussteller und Tattoo-Künstler luden dazu ein, die Kunstwerke am eigenen Körper entweder zu erweitern oder mit einem ersten zu beginnen.

