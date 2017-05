Großes Rennrad-Rennen rund um Erlangen

Am Sonntag berichten wir live von der Bayerischen Straßenradmeisterschaft - vor 3 Stunden

BAIERSDORF - Die Baiersdorfer Rennradfahrer können es kaum noch erwarten: Am Sonntag steigt der erste Große Gebhardt Bauzentrum Preis. Im Erlanger Umland fahren dann auch die besten Fahrer um die Bayerische Straßenmeisterschaft. Über unseren LiveBlog können Sie den ganzen Renntag-Tag live dabei sein.

Schlüsselstelle: der Anstieg bei Marloffstein. © Foto: privat



Schlüsselstelle: der Anstieg bei Marloffstein. Foto: Foto: privat



Für Stefan Herrmann ist es der "ganz normale Wahnsinn". Seit Monaten organisiert der Unternehmer und Hauptsponsor des gleichnamigen Radteams die Meisterschaft. "Man plant und plant und plant und doch gibt es immer wieder Neues." Vor Sonntag wird der Rennrad-Fan also alles andere machen, nur keine Füße hochlegen. Schließlich steht das größte Ereignis bevor, dass der noch junge Baiersdorfer Verein ausrichtet. Wenn am Sonntag um 9 Uhr der Startschuss zum ersten Rennen fällt, beginnt eine Premiere.

Die Bayerische Straßenradmeisterschaft hat noch nie in Erlangen oder im Umland stattgefunden. Dementsprechend ist auch für die beteiligten Gemeinden rund um die Strecke alles neu. Start und Ziel ist in Igelsdorf . Dort soll auch eines der beiden Stimmungsnester sein. "Wir übertragen das Rennen live auf einer Video-Leinwand."

10,9 Kilometer ist der Rundkurs lang. An verschiedenen Stationen ist etwas geboten. © NN



10,9 Kilometer ist der Rundkurs lang. An verschiedenen Stationen ist etwas geboten. Foto: NN



In einem Rundkurs geht es auf der 10,8 Kilometer langen Strecke über Langensendelbach und Marloffstein zurück nach Igelsdorf. In der Elite-Klasse der Männer sind 74 Fahrer registriert, bei den Frauen sind es 16. Aus dem Radteam Herrmann sind 20 Fahrer am Start. "Es wäre vermessen zu sagen, dass wir bei unserem Heimrennen nicht vorne dabei sein wollen", sagt Herrmann. Auch die Jugendlichen aus dem Baiersdorfer Verein trainieren seit Monaten auf diese Veranstaltung hin, ab U11 können sie teilnehmen.

In der Elite-Klasse radeln die Fahrer den Rundkurs zehnmal, also insgesamt 106 Kilometer. Start ist um 14 Uhr, kurz vor 17 Uhr wird der Erste im Ziel erwartet. Die anderen Klassen müssen weniger Kilometer abspulen. Im Hobby-Rennen sind es 53 Kilometer aufgeteilt auf fünf Runden. Für diesen Jedermann-Wettkampf kann man sich selbst am Renntag noch anmelden. Insgesamt sollen 150 Fahrer zugelassen werden.

Damit alle auf dem Rundkurs im Erlanger Umland sicher fahren können, braucht es vorab viel Organisation zwischen dem Veranstalter, Polizei, Sanitäter, Feuerwehren und Behörden. Für das Radteam Herrmann ist das eine große Herausforderung, schließlich ist es das erste Mal überhaupt. Die 50 Mitglieder helfen alle mit, auch andere Vereine wie die Triathleten aus Forchheim sind dabei. Letztere kümmern sich um das zweite Stimmungsnest am Höhepunkt der Strecke: der Marloffsteiner Berg am Wasserturm.

An dieser Stelle warten die Forchheimer, die nicht nur ihren Lokalmatador Manuel Heilmann anfeuern, mit ihrer Fanmeile auf. Moderator Carsten Wink gibt den Stimmungsmacher zur Musik und zum Verpflegungsangebot für Zuschauer. "Je mehr los ist, desto besser. Die Fahrer werden von der Atmosphäre den Anstieg hochgetragen", verspricht SSV-Organisatorin Maria Leidenberger gute Unterhaltung. Zum Veranstalter und einstigen Forchheimer Teamsponsor Stefan Herrmann bestehe ein freundschaftliches Verhältnis.

Autos aufgepasst

"Insgesamt werden zwischen 150 und 180 Menschen an der Strecke dafür sorgen, dass das Rennen stattfinden kann", sagt Herrmann. Der organisatorische Aufwand sei "wahnsinnig". Anwohner, Autofahrer und sogar Hochzeitsgesellschaften müssen gewarnt sein, denn die Rennradler fahren schließlich auf den normalen Straßen.

Es kann auf der Rundstrecke zwischen 9 und 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auf der VGN-Linie 208 "Baiersdorf–Effeltrich–Langensendelbach– Spardorf–Erlangen" den ganzen Tag über zu Verspätungen. Parkplätze sind ausgeschrieben und befinden sich auf dem Igelsdorfer Sportplatz sowie dem Schulgelände der Hauptschule Baiersdorf.

Adlitz und Atzelsberg sowie die Biergärten am Atzelsberger Schloss und in Adlitz sind von Rathsberg her kommend den ganzen Tag über eine ausgeschilderte Umleitung erreichbar. Zuschauen und Anfeuern kann man überall an der Strecke. Profi-Radsport direkt vor der Haustüre live erleben — das geht schließlich nicht jeden Tag.

Weitere Infos unter www.herrmann-radteam.de

KATHARINA TONTSCHUND KEVIN GUDD