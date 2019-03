Großteil der Hupfla soll abgerissen werden

ERLANGEN - Die Überlegungen, wo in Erlangen eine Gedenkstätte für die Opfer der NS-"Euthanasie" eingerichtet werden kann, konkretisieren sich. Sie soll im östlichen Teil des "Kopfbaus" der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt (Hupfla) untergebracht werden. Der weitaus größte Teil des denkmalgeschützten Gebäudes hingegen soll abgerissen werden.

Das letzte verbliebene Gebäude der Hupfla wird seit Jahrzehnten von der Universität genutzt. Die Zukunft ist ungewiss. Foto: Harald Sippel



Der Beirat, der die Schaffung eines "Ortes der Erinnerung" an die Ermordung von Menschen mit psychischer Erkrankung der Heil- und Pflegeanstalt vorantreiben soll, informierte bei einer Pressekonferenz über seine jüngste Entscheidung. Er empfiehlt, eine Gedenkstätte im östlichsten Teil der Hupfla einzurichten und eine entsprechende Konzeption zu erstellen.

Vorausgesetzt, dass der Stadtrat am 28. März zustimmt, kann eine Projektskizze in Auftrag gegeben werden, um eine finanzielle Förderung von Bund und Land zu erreichen. Bei ersten Gesprächen gab es Signale an die Stadt, dass die Einrichtung eines Gedenkorts gute Aussichten auf eine derartige Förderung hat.

Seit einer öffentlichen Podiumsdiskussion im November wird in Erlangen eine breite Diskussion darüber geführt, an welcher Stelle ein Gedenkort untergebracht werden sollte. Für den vollständigen Erhalt des Gebäudes als authentischen Erinnerungsort setzt sich ein Aktionsbündnis ein.

EVA KETTLER