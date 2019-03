Grundlos zugeschlagen: Gewalt auf offener Straße

Die Erlanger Polizei wurde am Wochenende zu zwei Schlägereien gerufen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Polizei hatte es am Wochenende mit zwei Schlägereien zu tun. Beide Male flogen die Fäuste aus ungeklärten Gründen. Nach einem Täter suchen die Beamten noch.

Sonntagmorgen gegen 2 Uhr wartete ein 52-jähriger in der Güterhallenstraße auf ein Taxi. In dieser Zeit kam ein 28-jähriger Mann hinzu und brachte ihn aus unbekanntem Grund zu Boden, setzte sich auf ihn und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der alkoholisierte 28-jährige, konnte aber im Rahmen einer Fahndung festgestellt werden. Wegen der erlittenen Verletzungen musste der 52-Jährige in die Chirurgie verbracht und ärztlich behandelt werden.

Faustschlag ins Gesicht

Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 4 Uhr. Ein 20-jähriger Mann wollte nach Hause laufen. In der Nürnberger Straße auf Höhe der Erlanger Arcaden kam es mit einem etwa gleichaltrigen Mann zu einer Diskussion. Aus bislang ungeklärten Gründen verpasste der Unbekannte dem Geschädigten einen heftigen Faustschlag ins Gesicht. Die hierbei erlittenen Verletzungen mussten ebenfalls in der Chirurgie behandelt werden. Der Unbekannte flüchtete.

Der Schläger ist laut Polizei Erlangen etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug ein helles Oberteil, eine hellere, längere Jacke und blaue Jeans.

Hinweise nimmt die PI Erlangen-Stadt, Telefon (0 91 31) 760115, entgegen.

