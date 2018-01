"Grünes Licht" für einen Radweg

Verbindung zwischen Neunhof und Eschenau als "prioritär" eingestuft - vor 9 Stunden

LAUF/ECKENTAL - "Die Regierung von Mittelfranken stuft den Radweg an der Staatsstraße 2240 zwischen Neunhof und Eschenau für 2018 als prioritäres Vorhaben ein". So lautet der entscheidende Satz aus einem Brief des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann an Laufs Bürgermeister Benedikt Bisping und Eckentals Bürgermeisterin Ilse Dölle, der zum Jahresbeginn in den Rathäusern von Lauf und Eckental große Freude auslöste.

Hier, links der Staatsstraße 2240, ist der neue Geh- und Radweg zwischen Lauf-Neunhof und Eschenau geplant. © Stadt Lauf, Müller



Gemeinsam mit seiner Bürgermeisterkollegin des Marktes Eckental, Ilse Dölle, hatte sich Benedikt Bisping seit Jahren für den wichtigen Lückenschluss im Radwegenetz engagiert. Nun liegt die Förderzusage des Freistaates vor.

Der rund 2,7 Kilometer lange Geh- und Radweg soll am nördlichen Ortsrand von Lauf-Neunhof beginnen und bis zu seinem Ende im Ortsteil Eschenau des Marktes Eckental auf der östlichen Seite der Staatsstraße verlaufen. Beide Kommunen versprechen sich durch den Bau Verbesserungen für Berufspendler und Radtouristen.

So stellt die Trasse die kürzeste Verbindung zwischen den Bahnlinien Nürnberg – Lauf rechts und Nürnberg – Gräfenberg dar. Auch die neue Route der Burgenstraße führt hier entlang.

"Daneben ist der neue Radweg ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn", erklärt der stellvertretende Bauamtsleiter Bernhard Hammerlindl zu der Trasse. "Derzeit müssen Radfahrer noch die viel befahrene, relativ unübersichtliche Staatsstraße benutzen, was eine Gefahrenquelle darstellt." Mit Hilfe der Förderzusage komme die Stadt Lauf außerdem ihrem Ziel ein weiteres Stück näher, den Radverkehrsanteil um fünf Prozentpunkte auf 15 Prozent zu steigern.

Schon in den Jahren 2015 und 2016 hatten sich die Stadt Lauf und der Markt Eckental beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr um die Aufnahme in das Förderprogramm bemüht, zunächst aber Absagen erhalten.

Umso erfreulicher sei es, dass das Projekt von der Regierung von Mittelfranken nun als prioritäres Vorhaben bewertet und in das FAGSonderbaulastprogramm 2018 aufgenommen werde, betont nun Bürgermeister Bisping.

In Kürze soll die Baufreigabe von der Regierung von Mittelfranken erteilt werden. Dann kann auch die Bauausschreibung starten.

