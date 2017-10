"Grünes S.O.F.A." sucht neuen Platz

Zentrum für Alleinerziehende muss aus ehemaliger Heinrich-Kirchner-Villa ausziehen - vor 59 Minuten

ERLANGEN - Seit 22 Jahren ist das "Grüne S.O.F.A." in Erlangen jeden Mittwoch und jeden dritten und letzten Sonntag im Monat ein Treffpunkt für Alleinerziehende. Doch im Moment ist unklar, wie es weiter geht. Denn die Selbsthilfeorganisation braucht ein neues Domizil. Allerspätestens Mitte nächsten Jahres.

Für viele Alleinerziehende und ihre Kinder ist das „Grüne S.O.F.A.“ in der Günther-Scharowsky-Straße eine zuverlässige und wichtige Anlaufstelle. Jetzt hoffen sie auf ein Ausweichquartier. © Foto: Ulrich Schuster



Der Eindruck trügt. Zwar ist die Hauswand im Eingangsbereich des Zentrums für Alleinerziehende in der Günther-Scharowsky-Straße 7 neu bemalt. Eine Frau, die mit ihren Kindern hier ein und aus geht, hatte kurzerhand zu Farbeimer und Pinsel gegriffen. Doch von Bestand wird das Ganze nicht sein. Denn die Tage der Selbsthilfe-Organisation in der ehemaligen Heinrich-Kirchner-Villa sind gezählt. Spätestens Mitte nächsten Jahres muss sie ausgezogen sein. So will es der Eigentümer, die Firma Siemens. Bereits jetzt herrscht ringsum reger Baubetrieb, hier entsteht soeben der Siemens-Campus, und es regiert die Abrissbirne. "Jetzt erst recht": Mit diesen Worten habe die "Malerin" ihre Verschönerungsaktion durchgezogen, erzählt Maria Yeddes, die (ehrenamtliche) Geschäftsführerin. Zum Lachen ist ihr angesichts des heiteren Motivs an der Wand – eine Frau und zwei Kinder sitzen auf einem Sofa inmitten eines bunten Gartens – trotzdem nicht wirklich zumute.

Günstige Miete

Denn ihr ist klar, dass es schwierig sein wird, neue Räume — idealerweise wieder mit Garten — für das "Grüne S.O.F.A." zu finden. Zumal die Miete bisher äußerst günstig war und man, trotz einer finanziellen Unterstützung durch die Stadt, bei den normalen Erlanger Mietpreisen gar nicht daran denken kann, ein Ausweichobjekt zu vergleichbaren Kosten zu finden.

Doch ganz hat Maria Yeddes die Hoffnung noch nicht aufgegeben. "Wir würden gern so wie bisher weiter machen", sagt sie und fühlt sich dabei all den Frauen und deren Kindern — sowie den wenigen alleinerziehenden Vätern — verpflichtet, für die die bisherigen Räume ein fester Anlaufpunkt und oft auch ein kleines Stück Zuhause sind. Hier können sie in Ruhe miteinander plaudern und sich austauschen. Manches Problem wird hier gewälzt und manchmal auch gelöst.

Für alle, die hierher kommen, ist klar: Ihre Anlaufstelle wollen sie behalten. Und jetzt muss nur noch der geeignete Ort her, an dem sie das Sofa aufstellen können.

