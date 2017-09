Gruppengefühl bei der Radtourenfahrt in Erlangen

Rund 800 Fahrradfahrer haben bei der Veranstaltung des TV 1848 mitgemacht

ERLANGEN - Die Triathlon-Abteilung des TV 1848 Erlangen hatte am Sonntagmorgen wieder einmal zur Radtourenfahrt im Rahmen des Ortlieb-Mittelfrankencups eingeladen. Bereits zu 14. Mal fand dieses Großereignis statt und hat wieder an die 800 Fahrradfahrer auf den Hornbach-Parkplatz an der Frauenauracher Straße gelockt, wo Start und Ziel waren.

Zwischen Fränkischer Schweiz und Karpfenweiher: Roderich Mertens (vorne rechts) war mit seinem siebenköpfigen Team auch bei der Radtourenfahrt dabei. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Roderich Mertens (68) von der Radlergruppe des Turnvereins ist mit einem Team auf der 117 Kilometer langen Route unterwegs gewesen.

Herr Mertens, wie oft haben Sie schon an dieser Radtour teilgenommen?

Roderich Mertens: Ich nehme regelmäßig seit dem 60. Lebensjahr teil und fahre eigentlich alle Erlanger Radtourenfahrten, auch etliche andere vom Mittelfranken-Cup, je nachdem wie das Wetter passt.

Welche Strecke fahren sie heute, und warum?

Heute fahre ich die 117 Kilometer lange Runde, das ist die landschaftlich schönste, und sie hat auch genügend Höhenmeter. Sie ist auch anspruchsvoll, weil drei Hügel dabei sind über die wir drüber müssen. Die sind bei Tiefenhöchstadt, Heiligenstadt und Eschlipp.

Bilderstrecke zum Thema Auf in die Fränkische Schweiz: Radtourenfahrt des TV 1848 Erlangen An die 800 Hobbyradler sind bei der 14. Radtourenfahrt des TV 1848 Erlangen zwischen Fränkischer Schweiz und Karpfenweiher unterwegs gewesen. Ohne Zeitnahme und freie Wahl der Startzeiten von 8 bis 11 Uhr kamen sowohl Ambitionierte- als auch Genussfahrer auf ihre Kosten.



Die Hügel sind rund 550 Meter hoch, das ist eine ganz schöne Tortour, oder?

Nein gar nicht. Ich bin natürlich nicht mehr schnell, aber langsam die Berge hochkurbeln, das geht noch. Diese drei Abschnitte sind aber schon eine besondere Herausforderung.

Sie sind in einer Gruppe unterwegs. Was ist, wenn da jemand nicht mehr mit kommt?

Wir sind eine Radgruppe im TV 1848 mit rund 17 Mitgliedern, das Trikot haben wir selbst entworfen. Wir fahren so, dass jeder mit fahren kann. Wir fahren in der Gruppe los und kommen mit der Gruppe an. Da ist ein besonderes Gruppengefühl.

Ist das auch eine besondere sportliche Herausforderung?

Ja schon, wir sind immerhin vier Stunden unterwegs mit einem Schnitt von 23 bei diesen Höhenmetern, da hat man schon anständig Hunger hinterher.

Das heißt, sie setzen sich hinterher dann auch noch zusammen, um wieder Energie zu tanken?

Ja klar, aber wir helfen erst einmal mit beim Aufräumen hier auf dem Hornbach-Parkplatz. Erst danach wird gefuttert.

Interview: KLAUS–DIETER SCHREITER