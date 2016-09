Gut für die Integration: Lesen mit Erlanger Kindern

ERLANGEN - Ein Dach über dem Kopf, Kleidung und geregelte Verpflegung — auch wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, benötigen Flüchtlingsfamilien und ihre Kinder weitere Unterstützung. Zum Beispiel beim Lesen.

Hauptsache bunt: Kinderbücher verbreiten sofort gute Laune. Durch Spenden haben nun auch einige Flüchtlinge etwas davon. © Foto: privat



Wenn ehrenamtliche Lesepaten Flüchtlingskindern vorlesen, helfen sie ihnen dabei, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden und spielerisch die deutsche Sprache zu erlernen. Dafür hat die Stiftung Lesen Bücher und weitere Materialien in einer Vorlese- und Erzählbox zusammengestellt. Die Erlanger Stadtbibliothek ist auf der Suche nach Spendern, damit möglichst viele Einrichtungen der Flüchtlingshilfe geeignetes Vorlesematerial erhalten.

„Dank der großzügigen Förderung durch die Erlanger Bürgerstiftung und die Sparkasse konnten nun gleich mehrere Einrichtungen mit der Vorlese- und Erzählbox ausgestattet werden“, sagt Bibliotheks-Leiterin Anne Reimann. „Das ist eine große Hilfe für die Lesepaten und für die geflüchteten Kinder und ihre Familien.“

Eine Vorlese- und Erzählbox kommt im Treffpunkt Röthelheim zum Einsatz. „Zwei Mal pro Woche bieten wir in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Offensive der Stadt Grundschulkindern mit Migrationshintergrund die Möglichkeit, ihr Deutsch durch gemeinsames Spielen, Lesen und Erzählen zu verbessern“, sagt Hilde Breuer, Erzieherin und Koordinatorin der Unterkunft Hartmannstraße. „Auch in der offenen Kinderarbeit und Hausaufgabenbetreuung liegt uns die Leseförderung und das Wecken von Neugier auf Geschichten und Bücher besonders am Herzen“. Die Vorlese- und Erzählbox kommen hier geflüchteten und deutschen Kindern gleichzeitig zugute.

Weitere Boxen kommen unter anderem beim Deutschlernen zum Einsatz, in den Spielgruppen und vor allem in der „Kinderschule“, einem vom Helferkreis angebotenen Schulersatz für den Zeitraum bis die Kinder in die reguläre Schule gehen können. „Die Boxen haben die Lebensqualität in den Unterkünften nachhaltig verbessert und fördern die Integration der Kinder“, sagt Paolo Borgonova, Ehrenamtskoordinatorin im Arbeiter-Samariter-Bund.

Die Stadtbibliothek leiht individuell zusammengestellte Sprachförderkisten mit mehrsprachigen Büchern und Spielen an Vorlesepaten und Einrichtungen aus. Diese Medienkisten werden auch direkt an Kindertageseinrichtungen geliefert.

