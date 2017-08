Gute Laune und launige Musik bei Erlanger Siedlern

Traditionelle Kirchweih lockte wieder viele Besucher an - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Die Erlanger Stadtrandsiedlung hat wieder ihre traditionelle Kirchweih gefeiert. Das erste Fass Bier zapfte OB Florian Janik.

Die Siedlerkirchweih war in diesem Jahr wieder einmal gut besucht gewesen. Das erste Fass Bier hatte Oberbürgermeister Florian Janik (l.), angezapft, die Gäste begrüßt hatten Stadtrat Norbert Schulz (r.) und Festwirt Jürgen Segitz (hinter den Krügen). © Klaus-Dieter Schreiter



Nachdem die Siedlerkirchweih vor fünf Jahren auszusterben drohte, hat der Schausteller Jürgen Segitz ihr wieder Leben eingehaucht und mit seiner Familie die Organisation übernommen. Unterstützt wird er dabei vom Siedlerverein. Am Wochenende war die Siedlerkirchweih wieder gut besucht, alle 450 Plätze waren meist besetzt, und es gab sogar eine Schiffschaukel, eine Schießbude, ein Kinderkarussell und diverse weitere Buden.

Für launige Musik sorgte die Fresh-Partyband aus Fuchsstadt. Als Nachbar hatte OB Florian Janik das erste Fass Bier angezapft. Nach gefühlt drei kräftigen Schlägen floss der Gerstensaft, und 30 Liter Freibier wurden ausgeschenkt.

Mit dem Bau der Stadtrandsiedlung auf dem ehemaligen Büchenbacher Mühlanger wurde 1932 begonnen. Es war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die Eigentümer und späteren Bewohner mussten dafür Eigenleistungen erbringen, so dass ein Haus 3348 Reichsmark kostete. 1933 waren bereits 40 Häuser fertig, 40 weitere im Bau und 36 in der Planung. In den Jahren, so weiß es der aus der Siedlung stammende Schausteller Jürgen Segitz, ist auch die Kirchweih erstmals gefeiert worden.

