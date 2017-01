Gute Noten für Mensa-Essen in Erlangen und Nürnberg

ERLANGEN - Die Hochschulgastronomie kann sich sehen — und schmecken — lassen. Nun wurde die Küche des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg gleich mehrfach geehrt — unter anderem (erneut) als vegan-freundlichste Uni-Mensa.

Die Hochschulgastronomie des Studentenwerks (hier die Küche am Erlanger Langemarckplatz) schneidet bei Tests gut ab. © Harald Sippel



ERLANGEN — Vegane Ernährung liegt im Trend — vor allem bei Jüngeren. Kein Wunder, dass das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg vegane (und vegetarische) Gerichte auf seiner Karte hat — und dafür erneut von der Tierschutzorganisation Peta als vegan-freundlichste Universitätsmensa Deutschlands ausgezeichnet wurde.

Das Studentenwerk reichte laut Peta-Pressemitteilung neben seiner fleischfreien Veggie Zone in der Nürnberger Ausgabestelle St. Paul die Mensa am Langemarckplatz ein und konnte für beide Drei Sterne holen. 2015 gingen die Drei Sterne nur an die Einrichtung in Nürnberg.

Nun auch TÜV zertifiziert

Die TÜV Rheinland Cert GmbH hat zudem erstmals die Hochschulgastronomie des Studentenwerks nach dem Zertifizierungskonzept der Hochschule Niederrhein geprüft. Dabei erreichte das Studentenwerk 92 von 100 Punkten.

Zu den Bewertungsbereichen gehörten unter anderem Themen wie Abwechslung, Nachhaltigkeit, Regionalität, Vielfalt und Vollwertigkeit sowie Hygiene und Ökologie.

Mathias M. Meyer, kommissarischer Geschäftsführer des Studentenwerks, äußerte sich über das Ergebnis höchst erfreut: „Wir haben als eines der ersten fünf der 58 deutschen Studentenwerke dieses Zertifikat erhalten. Es freut mich, dass wir dabei so ein hervorragendes Ergebnis erzielt haben.“

Das bestätige, dass das Studentenwerk mit seinem Konzept auf dem richtigen Weg sei, wurde er in einer Pressemitteilung des Studentenwerks zitiert.

