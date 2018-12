Gutes tun auf der Erlanger Waldweihnacht

ERLANGEN - Weihnachtlich und ganz ohne Kommerz? Fast könnte man glauben, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Aber weit gefehlt: Beim Stand fürs Ehrenamt auf der Waldweihnacht vor dem Erlanger Schloss ist genau dies garantiert.

Vielerlei liebevoll gemachte Dinge gibt es beim Stand fürs Ehrenamt zu kaufen. © Foto: Harald Sippel



Längst hat es sich herumgesprochen: Wer kleine Geschenke sucht und damit nicht nur denjenigen, die er beschenkt, sondern darüber hinaus etwas Gutes tun will, ist beim Stand fürs Ehrenamt auf der Waldweihnacht goldrichtig.

Eigentlich handelt es sich ja um zwei nebeneinander befindliche Stände. Über 30 Vereine, wohltätige Institutionen und Clubs — von der Arbeiterwohlfahrt über den Hospiz Verein bis hin zu den Pfadfindern — sind hier abwechselnd vier Wochen lang präsent, verkaufen Selbstgebasteltes, Selbstgestricktes, Selbstgebackenes und allerlei mehr und haben darüber hinaus Gelegenheit, sich selbst und ihre Arbeit vorzustellen. Möglich ist dies nur, weil Ehrenamtliche sich für die gute Sache engagieren.

So wie die Studentinnen Laura Gutwill und Julia Wenske, die in den letzten beiden Tagen für den Verein "Technik ohne Grenzen" vor Ort waren. In den kommenden Tagen werden die Regnitz-Werkstätten der Lebenshilfe Erlangen ihre Produkte verkaufen, der Inner Wheel Club und das Tierheim Erlangen sind dann ebenfalls im Ehrenamtsstand anzutreffen.

