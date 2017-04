Haarbüschel ausgerissen: Streit in Diskothek eskaliert

Zwei junge Frauen gerieten in Erlangen aneinander - Alkohol im Spiel - vor 55 Minuten

ERLANGEN - Zwei junge Frauen gerieten am Sonntag in den frühen Morgenstunden aus bislang ungeklärten Gründen in einer Erlanger Diskothek in Streit. Einer 23-Jährigen wurde dabei Haare ausgerissen.

Die Auseinandersetzung eskalierte derart, dass eine 21-jährige Frau aus Fürth ihre zwei Jahre ältere Kontrahentin an den Haaren ergriff. Dabei riss sie ihr ein ganzes Büschel Haare aus. Dabei entstanden am Kopf derartige Verletzungen, dass der Rettungsdienst die Frau versorgen musste.

Laut Polizei standen die beiden Frauen erheblich unter Alkoholeinfluss. Bei der Angreiferin ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,22 Promille.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.