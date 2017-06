Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Drachenbootrennen in Erlangen: Paddeln für einen guten Zweck Bereits zum dritten Mal veranstalteten die Rotary Clubs in Erlangen ein Benefiz-Drachenbootrennen auf dem Main-Donau-Kanal. Jedes Drachenboot war mit 22 Teilnehmern besetzt, darunter ein Steuermann und ein "Taktgeber". Auch mehrere Hundert Zuschauer waren bei strahlendem Sonnenschein an den Kanal gekommen, um die Mannschaften anzufeuern. Der Reinerlös von 20.000 Euro geht an die Tagespflege am Martin-Luther-Platz. Das Geld soll dringende Baumaßnahmen der Einrichtung finanzieren.

Pfadfinder sangen in Möhrendorf um die Wette Mehr als 500 Pfadfinder aus 20 Stämmen waren am Wochenende in Möhrendorf zu Gast. Denn das jährliche Bundessingefest fand dieses Mal in Franken statt - und so stellten die Teilnehmer ihre Zelte auf den Oberndorfer Regnitzwiesen auf. Für den Wettbewerb trat jede Gruppe mit jeweils zwei Liedern auf. Für die glücklichen Sieger gab es Wimpel und Urkunden.