Halbnackter Mann treibt in Erlangen sein Unwesen

Fahndung der Polizei ohne Erfolg beendet - Frau treibt Mann mit Schreien in Flucht - vor 7 Stunden

ERLANGEN - Ein halbnackter Mann hat am Freitagnachmittag in Büchenbach in das Auto einer Frau einsteigen wollen, gerade als sie mit ihren Kindern losfahren wollte.

Der Mann habe den Autogriff bereits in der Hand gehabt. Die Frau habe ihn angebrüllt, woraufhin er weggelaufen sei, schilderte die Betroffene auf einer Facebook-Seite. Mehreren Passanten soll der Mann aufgefallen sein.

Keine neuen Hinweise

Auf EN-Nachfrage bestätigte die Polizei den geschilderten Vorgang. Am Freitag haben Beamten nach dem Mann, der kein Oberteil trug, gefahndet.

Die Polizei habe die Fahndung beendet, weil zwischenzeitlich keine neuen Hinweise zum aktuellen Aufenthalt des Mannes eingegangen oder konkrete Straftaten bekannt seien.