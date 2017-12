Halbzeit in Erlangen mit Bürgerentscheiden und Rückzug

ERLANGEN - Was bleibt von 2017, was ist im Gedächtnis gespeichert? In unserer letzten Folge persönlicher Rückblicke, erinnert EN-Redaktionsleiter Markus Hörath an ein (kommunal-)politisch bewegtes Jahr.

Hart gerungen wurde im Vorfeld der beiden Bürgerentscheide im Mai. Unser Bild entstand beim EN-Forum zur Landesgartenschau. © Foto: Harald Sippel



Nein, dieses eine Ereignis, das sich 2017 nachhaltig ins Gedächtnis gegraben hat, gibt es bei mir nicht – jedenfalls nicht in kommunalpolitischer Hinsicht. Es ist eher ein Konglomerat an Ereignissen, das ist mir in Erinnerung geblieben.

So scheint es in Erlangen mittlerweile Tradition zu sein, jedes Jahr die Wählerinnen und Wähler zur Abstimmung über einen Bürgerentscheid zu bitten. 2017 sollte es aber nicht einer sein, wie im Jahr zuvor, wo die Erlangerinnen und Erlanger über die Stadt-Umland-Bahn (StUB) zu entscheiden hatten, sondern gleich zwei. Man gönnt sich ja sonst nichts.

So hatten die Bürgerinnen und Bürger am 7. Mai die Wahl zwischen Landesgartenschau oder nicht und dem Erhalt oder Abriss der Erba-Häuser im Stadtteil Anger. Der Ausgang der Abstimmung ist hinlänglich bekannt: Landesgartenschau 2024 in Erlangen nein, Erba-Häuser Abriss ja.

Klingt in der Nachschau undramatisch, und war es am Wahltag irgendwie auch. Doch im Vorfeld der Abstimmung ging’s mal wieder hoch her im Städtchen. Die Fronten verhärteten sich schneller als man das Wort Landesgartenschau aussprechen konnte. Ob es dabei immer um die Sache ging? Am Ende gab’s dann natürlich keine Verlierer, sondern nur Gewinner. Wenn auf etwas Verlass ist, dann halt auf politische Rituale.

Und noch? Ach ja, 2017 gab es dank sprudelnder Steuereinnahmen mal keine Probleme mit dem kommunalen Haushalt. Nervende Baustellen, wie die in der Martinsbühler Straße wurden sogar vor der Zeit fertig und auf dem Gelände des zukünftigen Siemens-Campus tut sich auch etwas. Das Schulsanierungsprogramm geht weiter und neuer Wohnraum entsteht, nicht nur "hochwertiger" auf einem Teil des Gossengeländes, sondern auch sogenannter bezahlbarer, der besonders dringend gebraucht wird.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau kündigt 2017 an, bis zum Jahr 2022 1000 neue Wohnungen im ganzen Stadtgebiet zur Verfügung zu stellen. Außerdem sind zahlreiche Wohnungssanierungen geplant. Im abgelaufenen Jahr wurden viele der geplanten Gewobau-Projekte, zum Beispiel im Bereich der Housing Area, angepackt oder fast fertiggestellt, Beispiel Brüxer Straße.

Erlangen geht es gut. Ein Verdienst, das die seit drei Jahren regierende Ampelkoalition aus SPD, Grüner Liste (GL) und FDP gerne in ihrer Halbzeitbilanz für sich verbucht. Auch wenn man freundlich, freundschaftlich miteinander umgeht, ganz so einfach scheint die Zusammenarbeit dann aber doch nicht zu sein — vor allem für die "kleinen" Partner.

Trotzdem überraschte es mich dann doch, dass gegen Jahresende die Fraktionsvorsitzende der Grünen Liste, Julia Bailey, ankündigte, ihr Mandat zum 31. Januar 2018 niederzulegen. Offiziell führt sie Familie und Berufliches als Gründe ins Feld. Räumt aber auch im Gespräch mit unserer Zeitung ein, dass ihr der Rückzug in der derzeitigen Rathaus-Situation offensichtlich dann doch nicht ganz so schwer fällt. "Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich nicht das Gefühl, dass ich für meine Überzeugung, die Überzeugung der Grünen so viel reißen kann", sagt sie zum Beispiel.

Und wenn sie das Gefühl hätte, im Bereich der grünen Politik gerade durchmarschieren zu können, wäre ihr der Schritt wohl nicht so einfach gefallen. Dem ist aber scheinbar nicht so: "Es ist hinter den Kulissen enorm schwer, Dinge, die für uns als Grüne wichtig sind, in der Koalition durchzusetzen; verhältnismäßig kleine Erfolge sind mit sehr viel Zeit und einem sehr großen Argumentationsaufwand verbunden."

Doch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen? Mal sehen, was uns 2018 bringt.