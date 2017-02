Halbzeit: Wir suchen Fotos für #ERsportSHOTS

Für die Instagram-Ausstellung #erlangenshots besondere Sport-Bilder posten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Suche nach dem sportlichsten Foto ist in vollem Gange: Der Wettbewerb #erlangenshots geht in die finale Runde. Unter #ERsportSHOTS kann man im Monat Februar Bilder aus Erlangen rund ums Thema Sport und Bewegung auf Instagram posten.

Fotograf am Werk: Jetzt suchen wir die besten Sport-Fotos. © Foto: @kati_sportlichunterwegs



Noch im Februar kann man auf dem Online-Dienst Instagram Bilder aus Erlangen posten und diese mit dem entsprechenden Hashtag #erlangenshots17 versehen.

Motto im Februar ist Sport und Bewegung, der Hashtag dafür ist #ERsportSHOTS. Eine Jury wählt dann die besten Bilder aus, die an verschiedenen Orten, unter anderem auch in den Redaktionsräumen der Erlanger Nachrichten, vom 16. Mai an ausgestellt werden. Der zweite Motto-Hashtag im Februar heißt übrigens #ERkunstshots - dabei dreht sich alles um die Kunst.

