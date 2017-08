Hallenbad-Abriss in Erlangen hat begonnen

ERLANGEN - Steigen Sie mit uns auf‘s Dach – unter diesem Motto hat das Kulturamt Erlangen zu einer Turmführung geladen. Zu sehen gab es das Gesamtensemble Frankenhof und den Abriss des Hallenbads.

Es ist soweit: Die Bagger sind auf dem Gelände des Freizeitzentrums Frankenhof im Einsatz und der Abriss des Hallenbads hat begonnen. Das Kulturamt Erlangen hat zu zwei Turmführungen geladen. Vom Dach aus konnten Interessierte den Abriss beobachten. © Horst Linke



Den Lärm der Baustelle hörte man bis hoch hinauf auf das Dach des Frankenhofs. Unbarmherzig verrichtete ein gelber Bagger, oder besser gesagt ein Bauarbeiter in jenem gelben Bagger, seinen Dienst. Beobachtet wurde er dabei von einer Handvoll interessierter Bürger, die am Donnerstagmittag der Einladung des Kulturamtes Erlangen gefolgt waren. Der Einladung auf eben jenes Dach, von welchem man einen sehr guten Blick auf das Gesamtensemble des Frankenhofs hatte.

Zu sehen bekamen die Teilnehmer dort oben den Abriss des Hallenbades auf dem Gelände des Freizeitzentrums. Dessen Tage sind endgültig gezählt. Während der denkmalgeschützte Gebäudebestand des Frankenhofs durch Sanierung und Erweiterung in einen großen, modernen Kultur- und Bildungscampus verwandelt wird, wird das ebenfalls denkmalgeschützte dazugehörige Bad abgerissen – trotz Protesten und einiger Petitionen, wie die des Elternbeirats des Christian-Ernst-Gymnasiums. Es war ein letzter Strohhalm, an den sich einige im CEG-Elternbeirat klammerten, doch die Erfolgsaussichten waren erwartungsgemäß gering.

Der Umbau des Frankenhofs hat begonnen. Auf dem Dach hatten die Teilnehmer der Turmführung nicht nur einen guten Blick über das Gelände des Freizeitzentrums Frankenhof, sondern auch über einen großen Teil von Erlangen. © Horst Linke



Der Komplex des Frankenhofs mit einem Jugendzentrum und einem Hallenbad sei zu Beginn der 60er Jahre als "einzigartig in Europa" bejubelt worden, sagt die Elternbeiratsvorsitzende Veronika Butze. "Stolz von Erlangen" — so sei damals in einem Artikel getitelt worden. "Und das will man jetzt aufgeben?" fragt sie. "Es ist natürlich traurig, da brauchen wir nicht darüber reden", sagt Anne Reimann, die Amtsleiterin des städtischen Kulturamtes, als sie die Gäste zur Führung begrüßt.

"Aber wir wollen das Positive sehen. Denn das war auch das Ansinnen hinter diesen Turmführungen." Was nun an die Stelle des Hallenbads tritt, das kann Reimann noch nicht sagen: "Ich wüsste das auch gerne, aber der Stadtrat hat sich diesbezüglich noch nicht entschieden." Man darf also gespannt sein.

Die zweite Turmführung findet am Dienstag, 22.8., um 10 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Treffpunkt ist der Eingang an der Raumerstraße.

MICHA SCHNEIDER