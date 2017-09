Hallenbad Erlangen: Eröffnung mit "Candle-Light-Schwimmen"

Zur Einstimmung gab’s für die Besucher ein Gläschen Sekt. - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Mit einem romantischen Candle-Light-Schwimmen ist das neue Hallenbad im Westbad gestartet. Das auf 200 (zahlende) Gäste limitierte "Genuss-Schwimmen" wurde musikalisch von Mitgliedern des Kammerorchesters KlangLust verzaubert.

So lässt es sich doch schwimmen: Im Kerzenlicht mit Musikbegleitung und Sekt genossen 200 Gäste am Freitagabend die Neueröffnung des Hallenbads in Erlangen.