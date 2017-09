Hallenbad-Eröffnung im Westbad: Der Countdown läuft

Das neue Hallenbad im Westbad eröffnet am Samstag seine Tore - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Im Westbad in Erlangen wird am Samstag das neu gebaute Hallenbad eröffnet. Was erwartet die Badegäste? Wir haben uns schon einmal umgeschaut.

Der "Eye-Catcher", wie es Matthias Batz, der Abteilungsleiter Bäderbetrieb der Erlanger Stadtwerke, formuliert, das ist im neuen Westbad die komplette Außenansicht. Nah an der Regnitz gebaut, schaut man vom Schwimmbecken ins grüne. "Da kann man sich schon auf den Sommer freuen", sagt Batz, dessen Bad auch komplett mit LED-Licht ausgestattet sein wird.

Blick durch den Rettungsturm. Der Sprungturm wartet auf Publikum. © Harald Sippel



Und was gibt es sonst noch so?

Neben einem Schwimmer- und Lehrschwimmbecken wird es im Vergleich zum Hallenbad Frankenhof auch einen großen Kinderbereich mit Planschmöglichketen und Eltern-Kind-WC direkt am Becken geben. "Da musste man am Frankenhof früher immer durch das komplette Bad laufen", sagt Josef Ditzel, der Betriebsleiter des Westbads.

Neu ist auch der Vitalbereich mit Dampfbad, und die Textilsauna, die im Eintrittspreis miteinbezogen ist. "Dadurch erwarten wir eine erhöhte Anzahl an neuen Besuchern", sagt Batz. Zudem wird es im Hallenbad West neben einem Action-Nachmittag für Kinder am Sonntagmittag auch Frühschwimmerangebote geben. Jeweils von 6.30 Uhr bis 8 Uhr (Mo, Mi und Fr).

Die Preise

Die Eintrittspreise haben sich im Vergleich zum Hallenbad Frankenhof nicht verändert. Erwachsene zahlen 4 Euro für 1, 5 Stunden, bei einer unbegrenzten Badezeit 5, 30 Euro. Ermäßigten Eintritt gibt es für 3,30 Euro bzw. 3.80 Euro. Schüler zahlen 1,80 Euro bzw. 2,50 Euro.

Die Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 13 - 21 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 - 20 Uhr