Handball-Mädels aus Erlangen legen es erst am Ende los

HCE gewinnen gegen den Bayernliga-Tabellennachbarn Mintraching/Neutraubling - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Zum Rückrunden-Auftakt haben die Bayernliga-Handballerinnen des HC Erlangen gegen die SG Mintraching/ Neutraubling mit 30:24 gewonnen. Zufrieden ist Trainer Elmar Ehrich trotzdem nicht.

Am Kreis erfolgreich: Die Erlangerin Mona Walzik (re.) setzt sich immer wieder stark durch. © Foto: Harald Sippel



Fehler zu machen, ist natürlich menschlich. Doch zu viele Fehler zu machen, ist gefährlich. Und wenig ansehnlich. So wie das Spiel der Erlanger Handballerinnen. Gegen den Tabellennachbarn tat sich das junge Team schwer, gerade so reichte es zur Pause für ein 13:13. "Ich bin heute nicht zufrieden", sagt Elmar Ehrich, der Trainer, der schon während der ersten Halbzeit an der Seitenlinie zeitweise wüten musste.

Im Hinspiel zum Saisonstart gab es ein 24:24. Doch vergleichbar sei das nicht. Schon allein deshalb nicht, weil in Neutraubling ohne Harz gespielt wird. "Dass die Gegner bei uns Probleme bekommen würden, war klar. Sie haben zum Saisonauftakt mit einer Rieseneuphorie angefangen. Wir haben damals ganz viele Fehler gemacht", sagt Ehrich. "Das war heute ähnlich. Doch die haben auch die Fehler gemacht."

Die Erlangerinnen hatten sich vor dieser Partie viel vorgenommen. "Manchmal lähmt das auch", sagt der Coach. "In der Anfangsphase hat jeder versucht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Jeder wollte eine Aktion bringen. Doch wenn es nicht läuft, du dich nicht an den Plan hälst, dann klappen die Aktionen nicht." Zu sehen war das auch im zweiten Durchgang noch. Mehr als eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung konnte sich der HCE nie erarbeiten — und büßte den Vorsprung schnell wieder ein.

Dass sich die Mannschaft positiv entwickelt, war dennoch zu sehen. Ohne Viktoria Peters, die wegen Schulterschmerzen nicht zum Einsatz kam, gewannen die Erlangerinnen dank einer starken Schlussphase das Spiel. "Es treten andere in verantwortliche Rollen", lobt Ehrich. "Wir schauen, dass wir Alternativen für das finden, was bislang gut funktioniert."

In den letzten 15 Minuten stand die Abwehr besser, Torhüterin Vera Vierheilig hielt den ein oder anderen Ball und im Angriff gelang ein Lauf: Von 21:20 zogen die Erlangerinnen auf 25:20 davon (50.). "Das ist das Selbstbewusstein, dass die Mädels mittlerweile haben", sagt der Trainer. "Wir können Spiele hinten raus entscheiden, auch über unsere Kondition. Wenn es eng ist, sind die Spieler trotzdem ruhig."

Während die Gäste, die mit der Stamm-Mannschaft beinahe durchspielten, kaum mehr zum Atmen kamen, rollte ein HCE–Angriff nach dem anderen auf das gegnerische Tor zu, die SG Mintraching/Neutraubling, immerhin Tabellenfünfter, ergab sich ihrem Schicksal.

Der HC Erlangen ist weiterhin Vierter mit Blick nach oben. "Der Aufstieg, natürlich, man liebäugelt damit", gibt Trainer Elmar Ehrich zu. "Die Perspektive für mich ist allerdings, nächste Saison mit dem selben Kader anzutreten." In der Rückrunde gehe es darum "zu lernen, sich zu entwickeln". Viele Spielerinnen sind noch sehr jung, 15, 17 oder 18 Jahre alt. Das Team soll, anders als in den Vorjahren, als es immer ein paar Abgänge gab, so zusammen bleiben. Das vor allem stimmt dann auch den Trainer zufrieden.

HC Erlangen: Vierheilig, Olk, Peters, Bissel (1), Peschko (12/7), Weigel (3), Stock (1), Hofmann, Frost, Walzi, (2), Heid, Nübel (2), Schopka (1), Pack (8).

