Skifahrer, Affenbanden und die Blaskapelle auf der Feuerwehr: Im Erlanger Stadtteil Elterndorf wurde die Kirchweihzeit ausgerufen, die mit einem feierlichen Umzug startete. An die zehntausend Menschen haben am Straßenrand gestanden, um den vorbeiziehenden Gruppen und Themenwagen beim Kärwaumzug zuzuwinken.

Bei einem Brand in der Paul-Gossen-Straße, bei dem laut Feuerwehr Papier gebrannt hatte, wurden glücklicherweise keine Menschen verletzt.

Am 1. September haben in Betrieben und Behörden in und um Erlangen wieder etliche Lehrlinge ihre Arbeit begonnen. Wir stellen einige von ihnen vor.