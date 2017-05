Handfeste Schlägereien in Erlangen

ERLANGEN - Zwei handfeste Keilereien in der Erlanger Innenstadt haben die Erlanger Polizei am Donnerstag zwischen 5 und 6 Uhr morgens beschäftigt.

Symbolbild Polizei © dpa



Zunächst gerieten zwei Gäste in einem Lokal in Streit. Ein 52-jähriger versetzte dabei seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht.

Nur wenige Minuten später kam es am Marktplatz zu einer weiteren Auseinandersetzung. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger verletzte seinen Gegner während der körperlichen Konfrontation so schwer am Auge, dass dieser in die Notaufnahme des Klinikums eingeliefert werden musste.

Die Beteiligten standen jeweils erheblich unter Alkoholeinfluss. Es wurden Werte von 1,3 bis zu über zwei Promille gemessen. Die Polizei nahm jeweils die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Körperverletzung auf.

