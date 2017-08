Handfester Streit vor Erlanger Diskothek

21-Jähriger schlägt 27-Jährigem die Faust ins Gesicht - 30.07.2017 16:31 Uhr

ERLANGEN - Am Samstag gerieten zwei Männer in den frühen Morgenstunden in der Innenstadt in einen handfesten Streit.

Vor einer Diskothek kam es zunächst zwischen einem 21-jährigen Mann aus Ebermannstadt und einem 27-jährigen Mann aus Weisendorf zu einer verbalen Auseinandersetzung. Doch dabei blieb es nicht. Als der ältere Mann in dem Streitgespräch seinen jüngeren Kontrahenten beleidigte, versetzte dieser ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Die alarmierte Polizeistreife sorgte vor Ort für Ruhe. Der verletzte Mann wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Die Polizei hat gegen die beiden beteiligten Personen ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

