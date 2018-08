Handy-App jetzt auch als Zahlungsmittel

ERLANGEN - Wer kennt es nicht? Schnell noch beim Bäcker oder im Supermark den wichtigen Einkauf tätigen, damit das eigene oder die Mäuler zu Hause besänftigt werden – doch reicht das Bargeld? Inzwischen greifen viele auf Kredit- oder EC-Karte zurück. Seit Montag kommt eine weitere Alternative hinzu.

Das Smartphone wird jetzt zum Geldbeutel. © Fabian Sommer/dpa



Man brauche lediglich die passende App, einen Online-Banking-Zugang und ein Android-Smartphone mit NFC-Funktion – iPhone-Nutzer müssen auf Apple Pay warten. Hinter NFC versteckt sich der Begriff Near Field Communication: In diesem Beispiel können Handy und Kartenterminal auf kurze Distanz blitzschnell Informationen austauschen.

"Das Bezahlen mit einem Android-Smartphone funktioniert an allen Händlerterminals in Deutschland, an denen auch das kontaktlose Bezahlen mit der SparkassenCard möglich ist. Dies ist bei allen großen Supermärkten der Fall", erklärt Thomas Pickel, Pressesprecher der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen, Höchstadt und Herzogenaurach.

Mit Hilfe der Online-Banking-Zugangsdaten müssten die Benutzer die Übersicht der SparkassenCard und MasterCard aufrufen und auswählen, welche Karte für die Zahlung mit dem Handy verwendet werden soll. Für die gewählte Karte werde eine digitale Kopie erstellt und in der App hinterlegt. Im Geschäft könne das Smartphone wie eine Karte mit kontaktloser Zahlfunktion verwendet werden. "Hierzu wird das Smartphone mit der Rückseite wenige Zentimeter über das Händlerterminal gehalten, ab Zahlungen von 25 Euro ist zusätzlich die Eingabe der PIN erforderlich", führt Pickel weiter aus.

Bargeldloses Bezahlen werde immer beliebter, die Sparkasse sieht hier die Zukunft: "Im Schnitt wird in Deutschland täglich über 50 Millionen Mal bargeldlos bezahlt. Die Anzahl der Zahlungen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen." Die Bank könnte die Vorreiterstellung übernehmen und sich gegen Google-Pay und das zukünftige Apple Pay behaupten.

Laut Pickel werden in Schweden bereits über 70 Prozent der Zahlungen bargeldlos abgewickelt, der Trend zeige auch in Deutschland nach oben. Doch wie sicher sind die Daten der Kunden? "Die App erfülle die hohen Sicherheitsstandards der Deutschen Kreditwirtschaft für Kartenzahlungen hinsichtlich Datenschutz, Transaktionssicherheit und Missbrauchsschutz", erörtert Pickel. Zusätzliche Gebühren fielen dabei nicht an, bei Buchungen werden dieselben Kosten erhoben, wie bei der Girokarte.

Tobias Heilmann, zuständig fürs Online-Banking bei der VR-Bank Erlangen, kündigt das smarte Bezahlen für Anfang September an: "Wenn eine digitale Bezahlkarte beantragt wird und die nötigen Voraussetzungen wie ein Online-Banking-Zugang, ein Android-Smartphone und die NFC-Funktion gegeben sind, steht dem bargeldlosen Bezahlen nichts mehr im Wege." Welche Filialen den Service anbieten, entscheiden die Banken vor Ort selbst.

Heilmann führt aus, dass die sogenannte Express-Zahlung online freigeschalten werden könne. Dadurch müssten die Kunden einfach nur ihr Smartphone entsperren und das Handy über den Kartenterminal legen, die Buchung verlaufe entweder über die EC- oder die Kreditkarte. Ob die Funktion etwas koste, konnte Heilmann noch nicht sagen.

"Beide Seiten können davon profitieren. Der Kunde muss an der Kasse nicht immer nach dem Bargeld suchen und seitens des Händlers gehen die Bezahlvorgänge schneller vonstatten", erläutert Heilmann die Vorteile. Die Zukunft läge im bargeldlosen Bezahlen, vor allem junge Menschen greifen immer weniger auf Cash zurück.

Mögliche Datensicherheitsbedenken sieht der Experte dabei nicht: "Das Bezahlen mit dem Handy ist genauso sicher, wie mit EC- oder Kreditkarte. Handy und Online-App werden gesichert, ohne Online-Banking-Zugang kann niemand zugreifen." Durch das Bankgeheimnis und das Speichern im Rechenzentrum seien die Daten geschützt.

Medienberichten zufolge kooperiert die Deutsche Bank mit Apple Pay, da sich die eigene Android-Version als Ladenhüter erwiesen habe. Apple weigerte sich, Banken den Zugriff über die NFC-Stelle zu erlauben. Da die Amerikaner den Zugriff nur gegen Gebühr gewähren, stritten sie lange mit der Deutschen Bank über die Höhe der Summe.

Nun soll der Bezahl-Dienst Ende des Jahres auch für iPhone-Nutzer verfügbar sein. Gegen die Gebühren von Apple haben sich die Banken lange gewehrt, nun scheint ein Durchbruch erreicht – die Sparkasse und die Genossenschaftsbanken schließen eine Kooperation mit Apple nicht aus.

