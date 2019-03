Happy End im Kampf um die Kirchweih in Kriegenbrunn

Die Vereine haben einen geeigneten Platz gefunden, einen Festwirt gibt es auch - vor 23 Minuten

ERLANGEN - Die Kriegenbrunner Vereine scheinen bei der Suche nach einem geeigneten Platz für die Kirchweih fündig geworden zu sein. Einen Festwirt gibt es auch schon. Doch jedes Jahr aufs Neue müssen sie um ihre Kirchweih kämpfen.

Die Kriegenbrunner Vereine wollen ihre Kirchweih voraussichtlich auf dem Platz am Feuerwehrhaus feiern. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Kriegenbrunner Vereine wollen ihre Kirchweih voraussichtlich auf dem Platz am Feuerwehrhaus feiern. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Alle Jahre wieder müssen die Kriegenbrunner um ihre kleine Kirchweih kämpfen. Im letzten Jahr hatten die Mitglieder vom Jugendclub Terra Nova und die Kirchweihburschen sie gerettet, indem sie sich zusammengetan und das Fest auf der idyllischen Wiese zwischen Wehrkirche und Jugendclub organisiert hatten. Der Aufwand war jedoch erheblich, und das können die Burschen und der Jugendclub in diesem Jahr nicht mehr stemmen.

Bei der Suche nach einem Festwirt und einem geeigneten Platz glaubte man, fündig geworden zu sein. Doch der Festwirt sei wieder abgesprungen, berichtete der Ortsbeiratsvorsitzende Jens Schäfer während der jüngsten Sitzung seines Gremiums. Als Festwiese hatte man zwar den Bolzplatz hinter dem Kindergarten ins Auge gefasst, doch die Stadt möchte ihn für diese Festivität nicht so gerne hergeben. Sie befürchtet, die Fläche könnte in Mitleidenschaft gezogen werden und hat zudem Bedenken, dass zurückbleibende Scherben spielende Kinder später gefährden könnten.

Kirchweih in Tennenlohe erfolgreich wiederbelebt

Also haben sich Ortsbeirat, Burschen und Jugendclub wieder auf die Suche gemacht, und die scheint nun von Erfolg gekrönt zu sein. Laut Schäfer hat der Festwirt, der auch die Tennenloher Kirchweih erfolgreich wiederbelebt hat, für Kriegenbrunn bereits fest zugesagt. Als Festplatz komme die große Fläche an der Ecke Mansfeldstraße / Wallensteinstraße vor der Feuerwehr infrage, meint der Ortsbeiratsvorsitzende. Er fand dabei für diesen Vorschlag in seinem Gremium breite Zustimmung. Nun wird versucht, noch weitere Schausteller zu holen.

Bilderstrecke zum Thema Vier Schläge ins Glück: Tennenloher Kirchweih ist eröffnet Die Tennenloher Kirchweih hat sich selbst wieder entdeckt und ist nun aus dem Erlanger Veranstaltungskalender nicht mehr weg zu denken. Das erste Fass Bier durfte der Ortsbeiratsvorsitzende Rolf Schowalter anzapfen.



kds