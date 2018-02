Hat Erlangen Liebenden wirklich viel zu bieten?

Laut Online-Ranking hat Hugenottenstadt in Sachen Romantik viel zu bieten - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Der Valentinstag ist, so sagt es vor allem die Werbung, der Tag der Liebenden. Diese, so hat ein Onlineportal nun herausgefunden, haben es in Erlangen (angeblich) besonders gut.

Symbolbild Foto: Francisco Seco/AP/dpa



Wo liegt die Stadt der Liebe? Das wollte ein Onlineportal pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar wissen. Betreut.de, das zum nach eigenen Angaben weltweit größten Onlineservice für Betreuung Care.com gehört, hat 75 Städte verglichen und analysiert, wo Verliebte und Liebende die besten Voraussetzungen für ein romantisches Date vorfinden.

Auf den ersten drei Plätzen: Würzburg, Heidelberg und Koblenz. Die angeblichen Verlierer: Hamm, Gelsenkirchen und Schlusslicht Duisburg.

Wer die Pressemitteilung liest, könnte meinen, nicht Paris, sondern die Hugenottenstadt sei die Stadt der Liebe. Denn "auf Wolke Sieben schweben", so die Werbung, das lasse sich nach den Ergebnissen der Analyse in Erlangen besonders gut. Mit "hervorragenden Gesamtwerten" schafft es die Stadt auf den achten Platz der besten Städte für Verliebte.

Vor allem an Geschenken müsse es nicht mangeln, denn im Vergleich mit allen anderen untersuchten Städten lasse sich in Erlangen eine überdurchschnittlich hohe Dichte an Floristen, Juwelieren, Süßwaren- und anderen Geschenkartikelläden verzeichnen.

Des Weiteren überzeuge die Stadt mit einer großen Auswahl an sogenannten Dating-Locations – allen voran Kinos. Auch die Chancen einen

Kinderbetreuer zu finden, seien sehr gut. Einmal gefunden, stehe — so die Pressemitteilung wörtlich — einem "romantischen Abend zu zweit nichts mehr im Weg". Dass es natürlich immer auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten ist, ob man am Valentinstag ein gehobenes Restaurant besuchen oder teure Preziosen verschenken kann, wird in der Erhebung allerdings mit keinem einzigen Wort erwähnt.

Da es in der Hugenottenstadt viele Einwohner mit einem überdurchschnittlichen Einkommen gibt, schneidet Erlangen in diesem Ranking besser ab als etwa Bremerhaven (Platz 71) mit einer Arbeitslosenquote von mehr als 13 Prozent.

Für die Datenanalyse wurden 75 deutsche Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern von Berlin bis Moers einbezogen und hinsichtlich ihrer Bedingungen für ein romantisches Date verglichen: Dating-Locations, Geschäfte für Geschenkartikel und Kinderbetreuung.

