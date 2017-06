Hauptweg am Berg wurde zur Einbahnstraße

ERLANGEN - Am Sonntagabend wurde erstmals die neue Einbahnstraßenregelung auf der Erlanger Bergkirchweih veranlasst. Kurz nach 21 Uhr hieß es am Hauptweg bei den Kellern im Westen der Kerwa: "Kein Durchkommen mehr".

Umleitung: Sicherheitskräfte hielten die Bergbesucher in der Nacht des Pfingstsonntags davon ab, kurz vor dem Erich Keller weiter in Richtung Osten zu gehen.en war. Foto: Harald Sippel



Um 20.30 Uhr am Pfingssonntag war aus Sicht der von der Stadt eingesetzten Scouts noch alles in Ordnung. Kurz nach 21 Uhr meldete dann jedoch ein Scout: "Am Erich Keller ist kein Durchkommen mehr."

Daraufhin, so berichtet der für die Bergkirchweih zuständige Referent Konrad Beugel, habe sich der Koordinierungskreis selbst ein Bild von der Situation gemacht. Veranstaltungsleiter Mathias Schenkl, Polizei und Feuerwehr schauten sich das Geschehen an und entschieden, dass die Einbahnstraßenregelung durchgeführt wird.

Als Sicherheitsmaßnahme hat die Stadt dieses Jahr diese Einbahnstraßenregelung eingeführt, die dann zum Zug kommen soll, wenn der Hauptweg an den Kellern überfüllt ist. Am Pfingstsonntag war es nun soweit. Nachdem gegen 21 Uhr bereits ein gutes Dutzend Sicherheitskräfte aufmarschiert war und den Notausgang am Erich Keller freigehalten hatte, wartete Koordinierungskreis noch eine Musikpause ab und fällte dann die Entscheidung, den Durchgang in einer Richtung nicht mehr zu erlauben. Kurz vor 21.30 Uhr riegelten die Sicherheitskräfte den Hauptweg an den Kellern ab und ließen Besucher nur noch in Richtung Entla’s Keller weitergehen. Quer über den Weg wurde ein Umleitungstransparent aufgezogen.

Bereits gegen 21 Uhr war ein gutes Dutzend Sicherheitskräfte aufmarschiert und hatte den Notausgang am Erich Keller freigehalten.

Besucher, die in Richtung Osten unterwegs waren, hatten die Wahl, nach rechts abzubiegen, um dort die steile Treppe des Notausgangs hinabzusteigen, oder nach links die Treppe hinauf zu steigen. Wer seinen Bierkrug beim Erich Keller abgeben wollte, wurde drei Meter vor dem Ziel davon "ausgebremst" und musste einen Umweg gehen.

Bei etlichen Berggängern, die auch an den vorherigen Abenden vor Ort gewesen waren, stieß die Maßnahme auf Unverständnis. Nach ihrer Aussage sei der Besucherandrang nicht größer gewesen als zuvor. Sie vermuteten, dass es sich um einen gezielten Testlauf handelte. Infolge der Sperrung kam es eher zu mehr Gedränge, was sich auch nach Beendigung der Maßnahme in einer lockereren Menschenmenge zeigte.

