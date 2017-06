Hauptweg am Erlanger Berg wird zur Einbahnstraße

ERLANGEN - Er gibt sie noch: die erfreulichen Meldungen. Die Erlanger Polizei jedenfalls konnte einen Diebstahl ganz schnell aufklären. Denn eine Tasche, die auf der Bergkirchweih als gestohlen gemeldet worden war, tauchte am nächsten Tag wieder auf.

Für kurze Zeit zur Einbahnstraße wurde der Hauptweg beim Erich-Keller. © Harald Sippel



Ein junger Mann lieferte sie bei der Polizei ab. Er hatte sie an einem Fahrgeschäft an sich genommen, weil er sie mit der Tasche seiner Freundin verwechselt hatte. Kann ja mal passieren. Vermutlich ein weniger konfliktbehafteter Ablauf, als wenn er die Freundin verwechselt hätte.

Sicherheitsmaßnahme an der Essenbacher Brücke: Nachts wird hier ein Lastwagen zum Schutz der Bergbesucher abgestellt. © Eva Kettler



Am Sonntagabend wurde erstmals die neue Einbahnstraßenregelung auf der Erlanger Bergkirchweih veranlasst. Um 20.30 Uhr war aus Sicht der von der Stadt eingesetzten Scouts noch alles in Ordnung. Doch kurz nach 21 Uhr meldete ein Scout: "Am Erich-Keller ist kein Durchkommen mehr." Daraufhin, so berichtet der für die Bergkirchweih zuständige Referent Konrad Beugel, habe sich der Koordinierungskreis — Veranstaltungsleiter Mathias Schenkl, Polizei und Feuerwehr — selbst ein Bild von der Situation gemacht. Man habe noch eine Musikpause abgewartet und dann die Entscheidung gefällt, den Durchgang in einer Richtung nicht mehr zu erlauben.

Kurz vor 21.30 Uhr riegelten die Sicherheitskräfte, von denen ein gutes Dutzend aufmarschiert war, den Hauptweg an den Kellern ab und ließen Besucher nur noch in Richtung Entla’s-Keller weitergehen. Quer über den Weg wurde ein Umleitungstransparent aufgezogen.

Besucher, die in Richtung Osten unterwegs waren, hatten die Wahl, nach rechts abzubiegen, um dort die steile Treppe des Notausgangs hinabzusteigen, oder nach links die Treppe hinauf zu steigen. Wer seinen Bierkrug beim Erich-Keller abgeben wollte, wurde drei Meter vor dem Ziel "ausgebremst" und musste einen Umweg gehen. Bei etlichen Berggängern, die auch an den vorherigen Abenden vor Ort gewesen waren, stieß die Maßnahme auf Unverständnis. Nach ihrer Aussage war der Besucherandrang nicht größer als zuvor. Sie vermuteten, dass es sich um einen Test handeln könnte. Infolge der Sperrung kam es eher zu mehr Gedränge. Doch die Stimmung blieb gut, und die Maßnahme wurde nach kurzer Zeit wieder beendet.

Überhaupt ist dies der geeignete Zeitpunkt, um auch mal die vielen Festbesucher zu loben. Das dachte sich wohl auch die Polizei, die eigens vermeldet, dass die Bergbesucher "sich überaus freundlich gegenüber den Sicherheitskräften zeigten" und ihnen für ihre Arbeit dankten. Und umgekehrt: Sicherheitsleute, die angeschlagene Festbesucher fürsorglich zu den Rettungskräften führen: Auch das ist der Berg. EVA KETTLER