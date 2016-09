Havariertes Kreuzfahrtschiff auf dem Weg nach Linz

Warum der Schubverband um ein Haar auf der Donau hätte stoppen müssen - vor 37 Minuten

ERLANGEN - Gut eine Woche nach der Havarie eines Flusskreuzfahrtschiffs mit zwei Toten ist die beschädigte "Viking Freya" auf dem Weg in eine Werft im österreichischen Linz. Ein Schubboot hat am Samstagabend mit dem Abtransport des in Erlangen liegenden Passagierschiffes begonnen.

Bei der Havarie nahe Frauenaurach starben zwei Menschen. Das Schiff musste mehrere Tage vor Ort liegenbleiben. © ToMa



Dies teilte ein Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Nürnberg am Montag mit. Das Schubboot hat bereits Passau passiert. "Bisher ist alles problemlos verlaufen. So was ist für die Besatzung des Schubbootes Alltagsgeschäft", sagte ein Behördenmitarbeiter.

dpa