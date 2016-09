Die Passagiere verlassen das Schiff mit dem Nötigsten und doch sieht man in vielen Gesichtern Erleichterung. Erleichterung darüber, dass den 181 Passagieren nichts passiert ist. In der Nacht am Sonntag waren auf dem Main-Donau-Kanal in Frauenaurach zwei Besatzungsmitglieder gestorben, als das Hotelschiff aus bisher ungeklärter Ursache gegen eine Brücke krachte. Der Steuerstand wurde komplett zerstört. Am Tag danach sind die Einsatzkräfte im Dauereinsatz und fixieren das Schiff. © Klaus-Dieter Schreiter