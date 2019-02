HC Erlangen gewinnt in der Handball BOL

Deutlicher 29:24-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Regensburg - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Die dritte Mannschaft des HC Erlangen hat am Sonntag das Spitzenspiel der Handball-Bezirksoberliga gegen den ESV Regensburg mit 29:24 gewonnen und ist neuer Tabellenführer. Doch der HCE hatte nicht nur Grund zum Jubeln.

Die dritte Mannschaft des HC Erlangen besiegte den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter aus Regensburg mit 29:24 (12:9). © Harald Sippel



Die dritte Mannschaft des HC Erlangen besiegte den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter aus Regensburg mit 29:24 (12:9). Foto: Harald Sippel



Nach einer Viertelstunde gab es die erste Zwei-Tore-Führung (6:4). Jede Aktion frenetisch bejubelt, auf HCE-Seite unter anderem auch von Bundesliga-Profi Christopher Bissel oder von Drittliga-Keeper Michael Haßferter, nimmermüde, den Schiedsrichter zu beschimpfen. Doch auch die Regensburger hatten ein großes Fanlager dabei, Banner, Trommeln, Trompeten, von der Atmosphäre war dieses Duell schon mehr als Landesliga-reif.

Auf dem Feld leisteten sich zunächst vor allem die Gäste viele Fehler, im Angriff prallten sie an der Erlanger Deckung ab. Nach 18 Minuten lag der HCE mit 9:5 vorn. Danach war es manchmal zäh, was auch an der guten Defensivarbeit lag. Mit 12:9 ging es in die Pause.

Glücklich nach dem Sieg gegen Regensburg: Lorenz Maidl (2. von links) freute sich, den Meisterschaftsjubel spart sich der HCE noch auf. © Foto: Harald Sippel



Glücklich nach dem Sieg gegen Regensburg: Lorenz Maidl (2. von links) freute sich, den Meisterschaftsjubel spart sich der HCE noch auf. Foto: Foto: Harald Sippel



Zurück in der Halle, drehten die Erlanger auf. In der Abwehr hielt Keeper Clemens Rein stark, vorne passte plötzlich alles. Auf 18:12 zogen die Hausherren davon (40.). Von Regensburg, bislang noch ungeschlagen in dieser Liga, war kaum mehr etwas zu sehen. Dann aber, es ging auf die letzte Viertelstunde zu, bissen sich die Gäste in diese Partie, begleitet von Pfiffen und Schmährufen der Erlanger Zuschauer.

Sie schienen wieder ran zu kommen (20:17), an diesem Tag aber war der HCE nicht zu schlagen. Über 24:18 (52.) und 28:21 (58.) ging es zum letztlich ungefährdeten 29:24-Sieg. Der HC Erlangen liegt in der BOL auf Meisterkurs, hat den ESV Regensburg in der Tabelle überholt. "Es war das wegweisende Spiel", sagt Lorenz Maidl. "Doch wir müssen die restlichen Spiele ernst nehmen." Der Aufstieg ist das Ziel.

B-Jugend verspielt Meisterschaft

Die B-Jugend-Handballer haben das Bayernliga-Derby gegen Coburg, das Duell Erster gegen Zweiter, mit 19:21 verloren. Damit ist der Meisterschaftstraum wohl schon geplatzt. Denn in der Endabrechnung zählt bei Punktegleichstand der direkte Vergleich - und den hat der HCE verloren. Besser erging es der C-Jugend. Die gewann ihr Heimspiel gegen die DJK Waldbüttelbrunn mit 30:18. Mit zwölf Siegen und einem Remis aus 13 Spielen ist das Team in der Landesliga Tabellenführer.

HC Erlangen III: Rein, Duvancic, Froschauer 5, Wunder 4, Maidl 8/6, Bauer 4, Poser, Wannenmacher, von Alvensleben 1, Golla, Banik 2, Halota 1, Kühle, Sauter 4.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail