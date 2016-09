HCE im Pech: Ausgleich Sekunden vor Schluss

In der Bayernliga lassen die Handballerinnen beim 20:20 einen Punkt liegen - vor 54 Minuten

ERLANGEN - Natürlich hatte das Erlanger Lager gegen den Vorjahres-Elften einen doppelten Punktegewinn eingeplant, doch der Beginn der neuen Spielzeit begann für das Frauen-Team des HCE mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Kein Sport für Mädchen: Die HC-Frauen (schwarzes Trikot) hatten Rimpar zu Gast. Foto: Foto: Harald Sippel



Die HCE- Frauen gingen durch Treffer von Viktoria Peters, Stefanie Meyer und Mona Walzik in Führung. In der Folge setzte sich der wuchtige Rückraum der Gäste aber mehr und mehr durch. Rimpar warf einen Vier-Tore-Vorsprung heraus. Auch, da der Erlanger Rückraum im Gegenzug zu blass blieb und sich kaum klare Möglichkeiten erarbeiten konnte.

Beim Stand von 8:12 wechselten die Teams die Seiten. In der Kabine nahmen sich die Erlangerinnen vor, neben aggressiverer Abwehr über Schnellangriffe wieder in Schlagdistanz zu kommen. Ein Plan, der nach Wiederanpfiff langsam aufzugehen schien: Der HCE musste zwar noch eine Fünf-Tore-Führung der Gäste hinnehmen, doch ein Doppelschlag von Laura Brockschmidt, danach Barbara Nübel und wieder Brockschmidt verkürzten eine Viertelstunde vor Schluss auf nur mehr ein Tor.

Gleich zweimal stellte Nachwuchsspielerin Anika Bissel den Ausgleich her, ehe Franziska Peschko die 20:19-Führung herauswarf. Dann allerdings mussten die Gastgeberinnen die verbliebenen 90 Sekunden in Unterzahl überstehen. Peters war mit einer Zwei-Minute-Zeitstrafe zum Zuschauen verdammt.

Doch das junge HC-Team stemmte sich gegen die massigen Unterfränkinnen. Als Walzik kurz vor dem Ende den Ball herausspielen und zum Gegenstoß starten konnte, schien die Partie entschieden, der Ball aber versprang unglücklich und Rimpar startete einen weiteren Angriff.

Torfrau Vera Vierheilig parierte sehenswert und 30 Sekunden vor Schluss gab Trainer Elmar Ehrich in seiner finalen Auszeit die Marschroute vor: „Ball kontrollieren, nicht mehr abschließen.“ Der Plan schien aufzugehen, doch eine für die Erlanger unverständliche Entscheidung der Bayreuther Schiedsrichter gegen Brockschmidt brachte Rimpar mit sieben Sekunden auf der Uhr zurück in Ballbesitz. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang den Gästen dadurch noch der Ausgleich zum 20:20.

„Mit dem Ergebnis müssen wir vom Spielverlauf her mehr als zufrieden sein, auch wenn es sich jetzt gerade natürlich wie ein verlorener Punkt anfühlt“, sagte Trainer Ehrich unmittelbar nach der Partie. Nun haben die Erlanger Handballerinnen zwei Wochen Zeit, „um noch nicht so runde Abläufe einzuschleifen“. Am 1. Oktober ist mit dem ASV Dachau dann einer der Aufstiegsanwärter in der Karl-Hienz-Hiersemann-Halle zu Gast.

HC Erlangen: Vierheilig, Peters (2), Bissel (4), Hofmann, Schöneshöfer, Peschko (4/3), Meyer (1), Brockschmidt (6), Knauer, Walzik (1), Zimmermann, Rabot, Nübel, Schopka.

