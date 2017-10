Heckacker-Süd: Bauarbeiten gehen weiter

Bürgermeister Herbert Saft informierte Gemeinderat Kalchreuth über einen Brief des Landratsamtes - vor 1 Stunde

KALCHREUTH - Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, dass in der gesamten Buchenbühler Straße Tempo 30 gelten und als Vorfahrtsstraße bleiben soll. Das Ortsschild wurde schon weiter nach Süden bis an die Grenze des neuen Baugebietes Am Weingarten versetzt.

Das Ortsschild in Kalchreuth wurde bereits versetzt, die Bauarbeiten im Neubaugebiet Heckacker-Süd gehen weiter. Nach Ansicht der Gemeinde ist damit eine Lärmminderung erreicht. © Ernst Bayerlein



Wie Bürgermeister Herbert Saft in der Sitzung des Gemeinderates betonte, wird damit eine weitere Forderung nach einer Lärmminderung für die Anwohner Am Heckacker erfüllt.

Zum aktuellen Stand über einen Baustopp für das Neubaugebiet Am Weingarten (Heckacker-Süd) teilte der Bürgermeister am Ende der Gemeinderatssitzung mit, dass ein Baustopp vom zuständigen Landratsamt Erlangen-Höchstadt bisher nicht verfügt wurde – entgegen den Androhungen des Rechtsanwaltes einer Klägergruppe vom südlichen Heckacker.

Demonstration am Samstag

Zum einen ist nach seiner Meinung der Bebauungsplan rechtskonform und unter Beteiligung aller zuständigen Behörden und Ämter aufgestellt worden, zum anderen wurden die beiden, vom bayerischen Verwaltungsgerichtshof festgestellten Mängel zwischenzeitlich nachgeholt und werden im nächsten Monat auch beschlussmäßig im Gemeinderat behandelt.

In einem Schreiben des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt heißt es, dass die Einstellung der Bauarbeiten nicht geboten sei, da keine nachbarschaftlichen Belange beeinträchtigt und die beiden bisher vorgebrachten Mängel auch nicht gravierend seien.

Die Außervollzugsetzung des Bebauungsplanes bis zu einer Entscheidung über die Hauptsache, nämlich über das gesamte Verfahren über die Aufstellung des Bebauungsplanes, führe, so Herbert Saft, nicht zu einem Anspruch auf ein bauaufsichtliches Einschreiten von Seiten des Landratsamtes.

Auch weiterhin gilt ein Bestandsschutz für die Bauherren, die bereits im August und September mit dem Bauen begonnen haben. Einer angedrohten Dienstaufsichtsbeschwerde sieht der Bürgermeister gelassen entgegen (die EN berichteten).

Jetzt machen auch die jungen Bauherren vom Neubaugebiet mobil. Am Samstag, 21. Oktober, beginnt um 11 Uhr eine Demonstration für das Baugebiet Heckacker-Süd. Treffpunkt der Demonstranten ist im Baugebiet Am Weingarten.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Kalchreuth lässt sich nicht spalten" und soll den Gegnern zeigen, dass das Dorf Kalchreuth zusammenhält und sich die jungen Bauherren auch nicht einschüchtern lassen.

ERNST BAYERLEIN