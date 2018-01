Heftiger Streit vor den Erlanger Arcaden

ERLANGEN - Etwa 15 junge Männer gerieten am Montag vor den Arcaden in eine Auseinandersetzung. Da der Vorplatz immer öfter zum Treffpunkt Heranwachsender wird, kündigte die Polizei im EN-Gespräch dort eine verstärkte Präsenz an.

Künftig werde es am Vorplatz der Arcaden zu mehr Polizeipräsenz kommen, sagte Polizeichef Peter Kreisel. "Damit soll es erst gar nicht zu Streitereien kommen."

Die Faktenlage ist bisher unübersichtlich, noch weiß die Polizei weder über den Tathergang noch über die Motive des Vorfalls genau Bescheid: "Die Ermittlungen werden aufwendig, wir müssen alle vernehmen", sagte Ralf Rupp von der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Fest steht bisher: Bereits am Montagabend kam es gegen 18 Uhr auf dem Vorplatz der Arcaden zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter etwa 15 jungen Männern. Dabei gerieten die Heranwachsenden, die in der Stadt und im westlichen Landkreis leben, in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug und trat nach vorliegenden Zeugenaussagen ein 22-jähriger Asylbewerber aus Erlangen auf seinen Kontrahenten ein. Dieser, ebenfalls in Erlangen wohnende, 19-jährige Asylbewerber erlitt leichte Verletzungen.

Als die ersten Streifen der Polizei vor Ort eintrafen, flüchteten die Beteiligten. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Beamten jedoch die Personalien mehrerer junger Männer feststellen, die allerdings alle, trotz teilweise offensichtlich vorliegender leichter Verletzungen, nicht an dem Streit beteiligt gewesen sein wollten, so die Polizei.

Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Hinweise zu dem Vorfall am Montagabend — und zwar unter der Telefonnummer (0 91 31) 7 60-1 14.

