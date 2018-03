"Heidenspaß" im Erlanger E-Werk: Tanz-Party am Karfreitag

Datum wurde vom Bund für Geistesfreiheit ganz bewusst gewählt - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Zwischen Moses, politischen Infos, Ska-Rhythmen und bissigen Liedermacher-Texten: Unter dem Motto "Heidenspaß statt Höllenqual" hat der Bund für Geistesfreiheit (BFG) am Karfreitag eine Nacht mit viel Musik und Tanz im E-Werk veranstaltet. Zuvor sorgte die Party für Diskussionen.

Ein "Heidenspaß": Die Erlanger feierten trotz Karfreitag im E-Werk mit Musik und Tanz. © Klaus-Dieter Schreiter



Adam, Eva, der liebe Gott, Moses und Nonnen – so viel religiöse Themen hatte man eigentlich bei einer Veranstaltung des Bundes für Geistesfreiheit nicht erwarten können: Für witzige und deftige Reflexionen zum Thema Glauben (mit einem durchaus sympathischen Gott, der an seinen Schäfchen regelmäßig verzweifelt) sorgte bei "Heidenspaß statt Höllenqual" der renommierte Zeichner und Max- und Moritz-Preisträger Ralf König bei seiner bunt bebilderten Lesung in der E-Werk-Kellerbühne.

Anschließend wechselte das Publikum in den Saal. Dort waren gleich zwei Bühnen aufgebaut, die für eine Non-Stop-Party-Nacht sorgten. Los ging es mit HipHop von "RedEyeMoody"“. Danach heizte "La Boum" mit viel Ska-Rhythmen ein.

Etwas ruhiger wurde es beim Liedermacher Gymmick. Der Nürnberger, der sich unlängst mit den Ur-"Scherben" Kai Sichtermann und Funky K. Götzner zusammengetan hat, um die legendären Lieder Rio Reisers und der "Scherben" neu und akustisch zu interpretieren, sang auch den "Ton Steine Scherben"-Klassiker "Der Traum ist aus", der die Hoffnung auf ein irdisches Paradies beschwört. Zum Finale "The Mergers". Eine Band, die die Zeit der Beatles, "The Who" und "The Kinks" wieder aufleben lässt.

Der BFG hatte das Datum ganz bewusst gewählt, da man den besonderen Schutz des Karfreitags als "stiller Feiertag" nicht mehr für zeitgemäß hält - und stützt sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die bislang gängige Praxis in Bayern gekippt hat. "Der Bund für Geistesfreiheit versteht sich als Sachwalter der Interessen jener Menschen in unserer Stadt, die nicht durch einen religiösen Glauben gebunden sind. Er tritt seit langem und mit Nachdruck für eine Trennung von Staat und Religion ein." Zuvor hatte es Diskussionen über Sinn und Unsinn der Veranstaltung an Karfreitag gegeben.

smö