Gläubige haben in Bayern am Karfreitag an den Tod und das Leiden Jesu erinnert. Bei der Prozession im oberfränkischen Neunkirchen am Brand nahm anlässlich des 350. Jubiläums der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick teil. Viele Christen hatten sich am Straßenrand versammelt um den Gedenkmarsch zu verfolgen.