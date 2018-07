Heimatfest Neunkirchen wieder ein Publikumsrenner

Besucher kamen auch in diesem Jahr wieder in Scharen - vor 1 Stunde

NEUNKIRCHEN - Zum 34. Mal haben die Neunkirchener am Wochenende ihr Bürger- und Heimatfest gefeiert. Auch diesmal kamen Besucher in Scharen.

Das schöne Wetter lockte wieder sehr viele Besucher zum Bürger- und Heimatfest Neunkirchen, dem vielleicht schönsten Fest in Neunkirchen und Umgebung. Jeder Besucher, ob groß oder klein, kam bei dem Fest auf seine Kosten. Im historischen Ortskern hatten auch wieder zahlreiche Geschäfte geöffnet. Foto: Harald Hofmann



Im Jahr 1985 aus der Taufe gehoben, hat sich das sommerliche Fest im Lauf der Jahre prächtig entwickelt und gilt dank seines attraktiven Rahmenprogramms und den vielfältigen Angeboten vielen als vielleicht schönstes Fest der Marktgemeinde und seiner Umgebung.

Nach dem offiziellen Bieranstich mit der musikalischen Untermalung des Schülerorchesters der Jugend- und Trachtenkapelle am Freitagabend, waren am Wochenende erst einmal vor allem die schattigen Plätze im Stegbeckgarten oder am Klosterhof heiß begehrt. Gleichwohl war auch der sonnige Innere Markt an den Nachmittagen bis auf den letzten Platz gefüllt, den hier begeisterte wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit vielen Tanzeinlagen, Folklore und Gesang, akrobatischen Turnvorführungen, TeakwonDo und Einradfahren.

Beliebt natürlich auch das Flanieren durch den historischen Ortskern mit seinen schmucken Buden und Ständen, wo Selbstgenähtes, Schmuck, Korbwaren und vielerlei Accessoires feilgeboten war, aber auch sonst war noch vieles geboten: Zur unterhaltsamen Führung in die Reformationsgeschichte der Marktgemeinde luden Schüler des Erlanger Marie-Therese-Gymnasiums, am Zehntspeicher lockte eine Eisenbahn die kleinen Besucher und historische Traktoren und polierte Oldtimer in der Erleinhoferstraße gab es ebenso zu bewundern, wie Kunstvolles aus Glas im Rathausfoyer.

Auch das Felix-Müller-Museum hatte wieder seine Pforten geöffnet, und das Heimatmuseum bot Führungen an. Und für die Kleinen gab es eine Kindereisenbahn und ein Besuch der Spielwiese im Brandbachgarten.

Bereits zum 6. Mal fand die "inoffizielle Eröffnung" des Bürger- und Heimatfestes auf dem Sportgelände des TSV mit einem Benefizfußballspiel statt. Dabei kamen 815 Euro zusammen. Das Geld kommt dem Förderverein Schwimmbad zugute.

hh/en