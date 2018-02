Heiße Diskussion: Wie sieht Erlangens Zukunft aus?

ERLANGEN - "Sie - die Erlangerinnen und Erlanger - bauen Ihre Stadt." Diesen Satz schickt Erlangens Baureferent Josef Weber seinem Vortrag voraus. Und er wird noch mehrmals darauf zurückkommen. Doch zunächst nähert er sich dem Thema "Stadt" aus verschiedenen Blickwinkeln.

Mit der künftigen Entwicklung von Städten wie Erlangen beschäftigte sich Baureferent Josef Weber in seinem Vortrag. © Harald Sippel



Seit den 1970er Jahren leben in Deutschland mehr Menschen in den Städten als außerhalb, dieser Trend, der in der Wirtschaftlichkeit begründet ist, wird sich fortsetzen. Mit einem "Nachhaltigkeitsdreieck", an dessen Spitzen die Begriffe "Ökonomie", "Sozial" und "Ökologisch" stehen, veranschaulicht Weber: "Stadtentwicklung braucht Ausgewogenheit". Das Fundament dafür seien, so der Baureferent, Kultur und Werte — oder auch: Identität. Dass es nicht funktioniert, Städte einfach zu kopieren, zeigt er am Beispiel China. Auf Bildern von schwedisch oder holländisch aussehenden Städten, die in China originalgetreu nachgebaut wurden, fehlen die Menschen. Und diese Städte sehen deshalb seelenlos aus. "Die Bevölkerung vor Ort muss ihre Identität finden, ihre Werte diskutieren", erklärt Weber.

Dies allerdings immer vor dem Hintergrund der aktuellen Stadtentwicklung. Beispiel Versiegelung: 54 Quadratmeter Wohnraum pro Kopf brauchen wir Deutschen im Durchschnitt, Tendenz steigend. Und nur noch in Schweden leben — im europäischen Vergleich — durchschnittlich weniger Menschen in einem Haushalt als in Deutschland (2,1 Personen pro Haushalt). Weitere Aspekte unter anderen: Die steigenden Grundstückspreise in den Innenstädten, die Stadtdichte und deren Grenzen, das Klima in der Stadt (je mehr versiegelt ist, desto mehr "überhitzen" sich Städte), die Altersstruktur, die Zersiedelung an den Stadträndern, die Möglichkeit des Flächenerhalts, wenn man in die Höhe baut — Weber zeigt Statistiken und Karten, schlägt den Bogen von weltweiter Entwicklung zu Erlangen.

Er sei selbst gespannt, wie man angesichts all dieser Aspekte, die auf die Stadtentwicklung einwirken, eine Einheitlichkeit hinkriege, sagt Weber. Von der Bevölkerung wünsche er sich mehr Mitwirkung. Die Möglichkeit bestehe, da Pläne vor ihrer Umsetzung ausgelegt würden. Zugleich formuliert er die Einschätzung: "Die Bevölkerung will sich beteiligen bei dem, was vor der eigenen Haustür ist." Doch die Stadtgesellschaft, so seine Forderung, müsse auch Verantwortung für die großen Themen übernehmen. Kritisch dagegen sei eine Haltung wie "was interessiert mich in Dechsendorf der Klimawandel", wie er sie schon vernommen habe.

Im Anschluss stellen die Zuhörer Fragen und diese beziehen sich nun ausschließlich auf Erlangen.

Sind die Grenzen erreicht?

"Haben wir die Grenzen des Wachstums erreicht?" Für diese Frage zur gegenwärtigen Situation macht ein Zuhörer einen Sprung in die Vergangenheit.

Zurück zu Alt-OB Dietmar Hahlweg. Dieser habe zu seiner Amtszeit gesagt, dass es in Erlangen Grenzen des Wachstums gebe. Und dass man aufpassen müsse, dass das nicht kippe.

"Wir wachsen pro Jahr ein bis 1,5 Prozent", sagt Josef Weber. "Das hält jede Stadt aus." Auf die Frage, was mit Übernutzung und Parkplatzproblemen sei, sagt der Baureferent, dass die Probleme in Erlangen nicht vergleichbar seien mit Problemen anderswo, und verweist auf die Dichte der Nürnberger Südstadt und auf die Dichte Indiens.

Das Wachstum Erlangens ist in den Augen des Baureferenten also kein Problem. Doch Erlangen sei bei etwas ganz anderem an der Kippe: "Es kippt, was das Miteinander betrifft." Denn Erlangen sei eine Transitstadt. Und das, so sagt Weber, sei es vor allem, was bei der Außensicht auf Erlangen auffalle: Dass die Studenten die Stadt als Durchlauferhitzer nutzen. Auch durch Siemens kämen viele Menschen in die Stadt, die nach einigen Jahren wieder weggehen. Der Baureferent schiebt ein anschauliches Beispiel hinterher. "Welche Stadtgröße repräsentiert der Erlanger Hauptbahnhof?", fragt er den Historiker Thomas Engelhaft im Publikum. Die Antwort: "30 000 Einwohner." Die eigentlichen Erlanger seien eine Minderheit in ihrer eigenen Stadt, so Weber. Und diese Minderheit müsse in Erlangen die Identität schaffen.

Weber: Planer sind nur Ausführende

Ein Zuhörer will dies so jedoch nicht gelten lassen. Die Stadtplanung müsse dazu beitragen, damit sich Leute mit der Stadt identifizieren können. Weber widerspricht. Der Glaube, Stadtplaner könnten es richten, stimme nicht. "Wir versuchen, leicht zu steuern, aber ansonsten muss das die Stadtgesellschaft machen", sagt der Baureferent. "Wir Stadtplaner sind die Ausführenden jener, die Sie wählen."

Webers Konzept sei idealistisch, so die Kritik aus dem Publikum. Das Problem sei, dass die großen Akteure nicht auftauchen. Die Universität — das heißt der Freistaat — , die Firma Siemens oder, wie beim Altstadtmarkt, ein internationaler Großinvestor. "Der Herr der Verwaltung ist der Stadtrat", beharrt Weber, also die Stadtgesellschaft. Der Stadtrat habe in seinen Augen gut daran getan, die Entwicklung bei Siemens nicht zu bremsen.

Und er habe Siemens Aufgaben gegeben, etwa ein Klimakonzept zu entwerfen, Gründächer zu bauen, den Stadtteil zu entwickeln und den Zaun einzureißen.

Zuletzt ruft Weber die Zuhörer noch einmal dazu auf, sich einzubringen. Zum Beispiel mit Ideen für den Großparkplatz. Bürgerbeteiligung ist hier ausdrücklich erwünscht. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat, dafür 30 000 Euro Haushaltsmittel bereitzustellen. Das letzte Bild, das der Baureferent zeigt, ist eine Visualisierung des Platzes von einer Studentin der TU Dresden.

"Ich will Ihnen Lust machen", sagt er. "Stadtentwicklung tut nicht weh."

